به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که در ادامه جلسات ادبی این انتشارات برپا خواهد شد علاوه بر نویسنده اثر، جمعی از نویسندگان و منتقدان ادبی حضور می‌یابند.

"ابر صورتی" چاپ سال 88 از سوی نشر چشمه، مجموعه‌ای است شامل 9 داستان کوتاه که روابط انسانی به ویژه عشق را در بستری از روایتهای داستانی، دستمایه خود قرار داده است.

داستان اول مجموعه که اسم مجموعه هم از آن گرفته شده، برگزیده اول مسابقه داستانی بهرام صادقی در سال 82 بوده است.

علیرضا محمودی ایرانمهر متولد سال 1353 مشهد فعالیتهای خود را از اوایل سالهای 70 در زمینه داستان‌نویسی و نقد ادبی شروع کرده است و در زمینه‌های فیلمنامه نویسی، نمایشنامه نویسی و تولید برنامه‌های رادیویی هم فعالیتهایی داشته است. کتاب "ابر صورتی" سومین کتاب وی پس از مجموعه داستان "بریم خوشگذرونی" و "سفر با گردباد" است.

نشست بررسی کتاب "ابر صورتی" ساعت 17:30 در انتشارات افراز به نشانی خیابان فلسطین جنوبی، خیابان وحید نظری، بن‌بست افشار، پلاک 1، واحد 5 برگزار می‌شود.