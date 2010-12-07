سوزان هاگ در گفتگو با مهر: مطالعه فلسفه نیازمند بررسی زمینه و بستر فرهنگی آن است

دکتر سوزان هاگ استاد فلسفه و حقوق دانشگاه میامی آمریکا در مورد اینکه با توجه به میان رشتهای بودن علوم چگونه میان تخصص و حوزههای موضوعی دیگر میتوان توازن ایجاد کرد به خبرنگار مهر گفت: پاسخ به این سؤال تقریباً غیر ممکن است. چرا که مطالعه هر حوزه موضوعی مستلزم مطالعه حوزههای گوناگون علوم است که نمیتوان آنها را به طور دقیق مشخص ساخت.
وی تصریح کرد: برای نمونه حوزه تخصصی بنده میان رشتهای است و به گونهای است که نیاز به مطالعه در حوزههای معرفت شناسی، فلسفه علم و حقوق در آن احساس میشود.
مؤلف "فلسفه منطق" افزود: دیدگاههای مختلف و گوناگون باعث ایجاد موازنه در جامعه خواهند شد و برای یک جامعه لازم و ضروری هستند.
هاگ نه تنها این نیاز را برای جامعه لازم میداند بلکه آنرا برای هر فرد انسانی ضروری میداند و میگوید: انسان در زمانهای گوناگون ممکن است صاحب دیدگاههای متفاوتی شود.
وی با اشاره به اینکه انسان ممکن است در زمانهای گوناگون نیاز به مطالعات جدید داشته و اندیشه او متوجه حوزههای متفاوتتری نسبت به گذشته شود، گفت: بر این اساس میتوان ارتباطی میان فرهنگ و حوزههای معرفتی انتخاب شده توسط افراد یافت. بنده به جد معتقد هستم که فلسفه خارج از بافت و زمینه فرهنگی آن قابل بحث و بررسی نیست.
این استاد منطق افزود: در بررسی فلسفه نیاز به بررسی مسائل فرهنگی و بسترها و زمینههای آن است. برای نمونه در حال حاضر شاهد حضور فلسفه تحلیلی جدید هستیم که باید مورد شناسایی قرار گیرد.
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