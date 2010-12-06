به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح از 16 آذرماه مصادف با اول محرم به دبیری محسن جانجانی برگزار میشود. چهارمین طرح ملی جشنواره وبلاگ نویسی دارای دو بخش مجزا و شامل پست محور و وبلاگ محور است.
جشنواره امسال شامل شش موضوع عباس شویم (ویژه باران اباعبدالله در گذشته و امروز)، یزید 2011 (ویژه دشمن شناسی، کربلا، آنگونه که بود (ویژه تحریفات عاشورا)، یک هیئت حسینی (ویژه روش صحیح عزاداری)، دوست من، خوبی پیشه کن (ویژه امر به معروف و نهی از منکر)، حرم تو، خانه من است (ویژه بازسازی عتبات عالیات) است.
اعضای شرکت کننده در این طرح میتوانند به پستهای دیگران امتیاز داده و آثار آنان را داوری کنند. انتخاب بهترین پایگاه اینترنتی معارفی غیردولتی از دیگر بخشهای این طرح ملی است.
پس از ارزیابی و بررسی آثار ارسالی سفر به عتبات عالیات، کمک هزینه سفر به سوریه و مشهد و هدایای ویژه فرهنگی به برگزیدگان این طرح اهدا میشود. مراسم اختتامیه در شاه عبدالعظیم برگزار میشود. علاقمندان میتوانند با مراجعه به سایت www.bouyesib.ir اطلاعات بیشتری را درباره جشنواره کسب کنند.
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