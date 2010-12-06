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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

رادیو معارف چهارمین طرح ملی وبلاگ‌نویسی "بوی سیب" را برگزار می‌کند

رادیو معارف چهارمین طرح ملی وبلاگ‌نویسی "بوی سیب" را برگزار می‌کند

همزمان با فرا رسیدن ماه محرم چهارمین طرح ملی وبلاگ نویسی "بوی سیب" از سوی شبکه رادیویی معارف آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح از 16 آذرماه مصادف با اول محرم به دبیری محسن جانجانی برگزار می‌شود. چهارمین طرح ملی جشنواره وبلاگ نویسی دارای دو بخش مجزا و شامل  پست محور و وبلاگ محور است.

جشنواره امسال شامل شش موضوع عباس شویم (ویژه باران اباعبدالله در گذشته و امروز)، یزید 2011 (ویژه دشمن شناسی، کربلا، آنگونه که بود (ویژه تحریفات عاشورا)، یک هیئت حسینی (ویژه روش صحیح عزاداری)، دوست من، خوبی پیشه کن (ویژه امر به معروف و نهی از منکر)، حرم تو، خانه من است (ویژه بازسازی عتبات عالیات) است.

اعضای شرکت کننده در این طرح می‌توانند به پست‌های دیگران امتیاز داده و آثار آنان را داوری کنند. انتخاب بهترین پایگاه اینترنتی معارفی غیردولتی از دیگر بخش‌های این طرح ملی است.

پس از ارزیابی و بررسی آثار ارسالی سفر به عتبات عالیات، کمک هزینه سفر به سوریه و مشهد و هدایای ویژه فرهنگی به برگزیدگان این طرح اهدا می‌شود. مراسم اختتامیه در شاه عبدالعظیم برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سایت www.bouyesib.ir اطلاعات بیشتری را درباره جشنواره کسب کنند.

کد مطلب 1205215

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