به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح از 16 آذرماه مصادف با اول محرم به دبیری محسن جانجانی برگزار می‌شود. چهارمین طرح ملی جشنواره وبلاگ نویسی دارای دو بخش مجزا و شامل پست محور و وبلاگ محور است.

جشنواره امسال شامل شش موضوع عباس شویم (ویژه باران اباعبدالله در گذشته و امروز)، یزید 2011 (ویژه دشمن شناسی، کربلا، آنگونه که بود (ویژه تحریفات عاشورا)، یک هیئت حسینی (ویژه روش صحیح عزاداری)، دوست من، خوبی پیشه کن (ویژه امر به معروف و نهی از منکر)، حرم تو، خانه من است (ویژه بازسازی عتبات عالیات) است.

اعضای شرکت کننده در این طرح می‌توانند به پست‌های دیگران امتیاز داده و آثار آنان را داوری کنند. انتخاب بهترین پایگاه اینترنتی معارفی غیردولتی از دیگر بخش‌های این طرح ملی است.

پس از ارزیابی و بررسی آثار ارسالی سفر به عتبات عالیات، کمک هزینه سفر به سوریه و مشهد و هدایای ویژه فرهنگی به برگزیدگان این طرح اهدا می‌شود. مراسم اختتامیه در شاه عبدالعظیم برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سایت www.bouyesib.ir اطلاعات بیشتری را درباره جشنواره کسب کنند.