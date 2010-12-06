اسپانیا درخواست دریافت کمک مالی خارجی را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای. بی. سی.، خانم "النا سالگادو" گفت: بنیادهای اقتصاد اسپانیا سالم هستند و کشور به دنبال مکانیسم کمک های مالی بین المللی نخواهد بود.

سالگادو با اشاره به اینکه کشورش به هیچ وجه و مطلقاً مانند یونان و ایرلند نیازی به کمک های مالی "صندوق بین المللی پول" و اتحادیه اروپا نخواهد داشت، افزود: تنظیم مالی ما در حال انجام است و ما تمامی چیزهایی را که باید در بخش مالی انجام دهیم صورت داده ایم.

بحران مالی اروپا که چندی پیش یونان، ایرلند و برخی دیگر از کشورهای این اتحادیه را با خود درگیر کرده این روزها در مسیری است که بیم آن می رود ابعاد وسیع تر و پیچیده تری به خود بگیرد و کارشناسان هشدار داده اند که ممکن از کشورهای دیگر از قبیل ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و دیگر کشورهای اروپا نیز دچار بحران مالی شود.

بحران اقتصادی در اروپا جایی که بزرگترین نظام اقتصادی جهان را داراست از سال 2007 شروع شده است. توان اقتصادی این اتحادیه با بحران مالی جهانی، قدرت خرید مردم، تولید و صادرات کاهش یافته و نرخ بهره بانکی دچار نوسان است. اینها دست به دست هم دادند تا اتحادیه اروپا با رکود مواجه شود.

در آبان‌ سال گذشته کارشناسان اقتصادی اعلام کردند، بحران مالی جهانی کل‌ کشورهای اتحادیه اروپا را به ورطه رکود اقتصادی شدیدی کشانده است. رشد اقتصادی 15 کشور عضو یورو طی 3 ماه دوم سال گذشته به کمتر از 2/0 درصد رسید و این رقم طی 3 ماه سوم و چهارم 2008 نیز به کمتر از 1/0 درصد رسید.



در حالی که اخبار مثبتی از اوضاع اقتصادی آمریکا و آسیا گزارش می‌شود، گزارشها حکایت از وخیم شدن اوضاع اقتصادی اروپا دارد، به ‌گونه ‌ای که گفته می‌شود اتحادیه اروپا وارد بدترین دوران اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم شده است.