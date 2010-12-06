ارتقا بهره وری برای افزایش درآمد در ایلام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان اظهار داشت: باید از ظرفیتهای موجود که می توان از آنها کسب درآمد کرد، ورود کنیم تا بتوانیم میزان و سطح درآمد استان را بالا ببریم .

وی افزود: بخشهایی که درآمد آنها ضعیف است و نتوانسته اند به تعهدات خویش عمل کنند باید با ایجاد ساز و کارهای لازم جبران کنند.

وی بیان کرد: در فرآیندی یک ماهه و با بازنگری از نقاط کور برنامه ریزی ها، در چارچوبی صحیح و اصولی باید به کسب درآمدها پردازش شود .

استاندار ایلام فراهم کردن شرایط ورود سرمایه گذار به استان را بسیار ضروری خواند و از کلیه مسئولان خواست تا با تسهیل در انجام امورات مربوط به سرمایه گذاران این بخش را تقویت کنند.