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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۰

ارتقا بهره وری برای افزایش درآمد در ایلام ضروری است

ارتقا بهره وری برای افزایش درآمد در ایلام ضروری است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: با ارتقا بهره وری از منابع پایدار استان، می توانیم درآمدها را افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان اظهار داشت: باید از ظرفیتهای موجود که می توان از آنها کسب درآمد کرد، ورود کنیم تا بتوانیم میزان و سطح درآمد استان را بالا ببریم.

وی افزود: بخشهایی که درآمد آنها ضعیف است و نتوانسته اند به تعهدات خویش عمل کنند باید با ایجاد ساز و کارهای لازم جبران کنند.

وی بیان کرد: در فرآیندی یک ماهه و با بازنگری از نقاط کور برنامه ریزی ها، در چارچوبی صحیح و اصولی باید به کسب درآمدها پردازش شود.

استاندار ایلام فراهم کردن شرایط ورود سرمایه گذار به استان را بسیار ضروری خواند و از کلیه مسئولان خواست تا با تسهیل در انجام امورات مربوط به سرمایه گذاران این بخش را تقویت کنند.

اعلایی بیان کرد: در خصوص واردات نیز باید سعی کنید در استان تحرک و نشاط لازم ایجاد شود تا به لحاظ درآمدی برای مردم منطقه رونق ایجاد شود.

 

کد مطلب 1205223

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