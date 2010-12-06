وزیر ارشاد از مجتمع کوی دانشگاه تهران بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی در این دیدار که فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران، محمد مهدی فداکار معاون اداری و مالی، حمید شاه آبادی معاون هنری و سید احسان قاضیزاده مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای این وزارتخانه او را همراهی میکردند، از بخشها و قسمتهای مختلف این مجتمع از قبیل سینمای کوی، سالن آمفی تئاتر، کتابخانه بازدید کرد.
وی در جریان بازدید خود ازاعلام آمادگی این وزارتخانه برای تقویت زیر ساختهای فرهنگی، تعمیر، تجهیز و بازسازی سالنهای سینمایی و آمفی تئاتر و همکاری در زمینه بهروزرسانی و غنیسازی کتابخانه کوی خبر داد.
از جمله توافقات صورت گرفته در این بازدید میتوان به حضور پر رنگتر وزارت ارشاد در اجرای برنامههای فرهنگی و هنری کوی دانشگاه، برپایی نمایشگاههای مستمر کتاب، قرآن و مطبوعات و برگزاری جشنوارههای متعدد و متنوع فرهنگی و هنری اشاره کرد.
