۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

وزیر ارشاد از مجتمع کوی دانشگاه تهران بازدید کرد

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی به مناسبت فرارسیدن 16 آذرماه سالروز گرامیداشت مقام دانشجو یکشنبه 14 آذر با حضور در مجتمع کوی دانشگاه تهران از قسمتهای مختلف فرهنگی و هنری این مجتمع بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی در این دیدار که فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران، محمد مهدی  فداکار معاون اداری و مالی، حمید شاه آبادی معاون هنری و سید احسان  قاضی‌زاده  مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای این وزارتخانه  او را همراهی می‌کردند، از بخشها و قسمتهای مختلف این مجتمع از قبیل سینمای کوی، سالن آمفی تئاتر، کتابخانه بازدید کرد.

وی در جریان بازدید خود ازاعلام آمادگی این وزارتخانه برای تقویت زیر ساختهای فرهنگی، تعمیر، تجهیز و بازسازی سالنهای سینمایی و آمفی تئاتر و همکاری در زمینه  به‌روزرسانی و غنی‌سازی کتابخانه کوی خبر داد.

از جمله توافقات صورت گرفته در این بازدید می‌توان به حضور پر رنگ‌تر وزارت ارشاد در اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری کوی دانشگاه، برپایی نمایشگاه‌های مستمر کتاب، قرآن و مطبوعات و  برگزاری جشنواره‌های متعدد و متنوع فرهنگی و هنری اشاره کرد.
 

