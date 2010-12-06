روحانیت باید مجهز به علوم روز دنیا شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام حسین ابراهیمی پیش از ظهر دوشنبه در گردهمایی بزرگ روحانیون و مبلغین اعزامی به خراسان جنوبی، که در سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، با اشاره به مهمترین رسالت روحانیون، گفت: روحانیون باید برای افزایش و رشد تبلیغ درست خود ظرفیت مضاعف داشته باشند.

وی با بیان اینکه روحانی باید دانش، عمل، بصیرت و روشنگری داشته و در این چند مورد از همه جوانب سرآمد شوند، افزود: در صورت ایجاد بدعت و انحراف در جامعه به گفته پیامبر اسلام روحانی باید به وسیله علم خود آشوب در جامعه را از بین ببرد.

حجت الاسلام ابراهیمی توجه به مسئله محرم و عاشورا را وابسته به دو محور عنوان کرد و بیان داشت: عبرت و درسهای عاشورا آموزه هایی است که باید مردم را نسبت به آن آگاه کنیم.

وی ایثار، فداکاری، مقاومت و ایمان از جمله درسهای عاشورا دانست، که روحانیون با علم به این موارد باید نکات را به طور جامع برای مردم بیان کنند و تصریح کرد: این خصویات بود که انقلاب را پیروز و حماسه هشت سال دفاع مقدس را بوجود آورد.

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به نقش مقام معظم رهبری در رفع بحث فتنه سال 88 ، خاطر نشان کرد: ایشان با تدبیر و شایستگی که در این خصوص داشتند التهاب و توان فتنه گران را به زیبایی مهار و جامعه را به آرامش رساندند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی همچنین بر نقش روحانیت در خنثی کردن فتنه سال گذشته تاکید کرد و اظهار داشت: روحانیت نیز از جهات مختلف در این حرکت شرکت کرده و توانستند در چارچوب فرمایشات رهبری تریبون سنتی را بر تریبون سایبری پیروز کنند.

حجت الاسلام ابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش به انتشار بخشنامه ای جدید در خصوص عزداریهای ماه محرم اشاره کرد و ادامه داد: این بخشنامه بر اساس فتواهای مراجع تقلید تنظیم شده که شامل حذف هرگونه قمه زنی در هیئتهای عزدارای، سینه زنی با بدن عریان، روضه خوانی جعلی. است.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این بخشنامه در 10 بند تنظیم شده و به روحانیون و مبلغین اعلام شده تا در راستای آن مراسم عزداری محرم را اجرا و از هرگونه تخلف جلوگیری کنند.