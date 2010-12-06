"اقتصاد، تفاوت، امپراتوری" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گری دورین، اندیشمند برجسته حوزه اخلاق اجتماعی، در کتاب خود، "اقتصاد، تفاوت، امپراتوری: اخلاق اجتماعی برای عدالت اجتماعی" می‌کوشد استدلالهایی را در باب ضرورت اجتماعی و اخلاقی سیاستهای عدالت اجتماعی طرح کند.

وی مباحث خود در این کتاب را بر سه موضوع عمده متمرکز می‌کند؛ نخست اخلاق و سیاست عدالت اقتصادی، دوم عدالت جنسیتی و نژادی و سوم ضدنظامی‌گری.

به نظر دورین، سنت گفتمانی اخلاق اجتماعی مسیحیت در شکل‌گیری ساختار جامعه در جهت عدالت اجتماعی نقش بسزایی دارند که تأملات وی درباره این موضوعات، به تحلیلهایی نوآورانه درباره چهره‌های برجسته‌ای چون والترراشنباخ، رینهولد نایبور، جیمز بارنهام، نورمن توماس و مایکل هارینگتون می‌انجامد.

دورین همچنین در این کتاب تجربه‌های شخصی خود را به خصوص در زمینه جنبش عدالت اجتماعی و نیز تاریخ مبارزات انتخاباتی 2008 ریاست جمهوری و نامزدی تاریخی باراک اوباما روایت می‌کند.