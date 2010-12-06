شهر تبریز مقام اول را در مناسب سازی شهری کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی اصغر اکبرزاده پیش از ظهر دوشنبه در مراسم کلنگ زنی ساختمان معلولان استان در محل پارک آتالار، آنالار تبریز ادامه داد: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته اولین پارک مناسب سازی شده برای استفاده معلولان ایجاد شده است.

وی افزود: مجموعه شورای شهر و شهرداری تبریز، همواره در راستای حل مشکلات معلولان اقدامات خوبی را انجام داده اند.

مسئول جامعه معلولان تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب قانون جامع حمایت از معلولان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این قانون بطور کامل در کشور اجرا شود بسیاری از مشکلات معلولان حل خواهد شد.

مشاور امور معلولان شهردار تبریز خاطر نشان کرد: باید نگرش جامعه به معلولان را تغییر داده و همواره به این عزیزان توجه ویژه ای داشته باشیم.

اکبرزاده وجود موانع مختلف در جامعه را مهمترین مشکل معلولان دانست و گفت: خوشبختانه در سال های اخیر شاهد توجه بیشتر مسوولان و شهروندان به حل مشکل معلولان هستیم.

وی همچنین در این مراسم، پیام دبیرکل سازمان ملل متحد را به مناسبت روز جهانی معلولان را قرائت کرد.

گفتنی است، علی اصغر اکبرزاده اولین مشاور معلولان شهرداری، در بین شهرداری های کشور است.