  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

طرح فوریتی پیام عاشورا در شهر تهران اجرا می شود

طرح فوریتی پیام عاشورا در شهر تهران اجرا می شود

قائم مقام معاونت هماهنگی و امور مناطق گفت: طرح فوریتی یک ماهه ای با عنوان "پیام عاشورا؛ اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر" با محوریت نواحی صد و بیست و سه گانه شهر تهران با ابلاغ شهردار تهران به اجرا گذاشته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد احسان کاظم نیا با بیان این مطلب افزود: یکی از اقداماتی که در این طرح در نظر گرفته شده است، فضاسازی محیطی با نصب بنر و پوسترهای متناسب با ایام ماه محرم بوده که حاوی آموزه های اسلامی و پیام های فرهنگ عاشورا و احیاء امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.

قائم مقام معاونت هماهنگی و امور مناطق از برگزاری جلسات هماهنگی شهرداران نواحی با ائمه جماعات ، مسئولان حسینیه ها و هیات مذهبی به منظور اجرای مطلوب برنامه های این ایام خبر داد و گفت: ویژه برنامه های متعددی در سطح نواحی شهر تهران برگزار خواهد شد که بخشی از آنها تحت عنوان «مادران صبر و بانوان عصمت» ، «خیمه معرفت» ، «همایش تکریم» و… از سوی حوزه های اجتماعی و فرهنگی مناطق 22 گانه به اجرا گذاشته خواهد شد .

کاظم نیا فراهم کردن امکانات لازم جهت برپایی و اقامه نماز ظهر عاشورا و برپایی مراسم پرفیض زیارت عاشورا از سوی نواحی شهر تهران را از دیگر برنامه های طرح فوریتی «پیام عاشورا» دانست و مناسب سازی سطح معابر ، پیاده روها ، پل های عابر پیاده ، حذف موانع فیزیکی برای تردد مناسب جانبازان و معلولان و همچنین سهولت در رفت و آمد هیئات مذهبی و دسته های عزاداری را از دیگر برنامه های این طرح بیان کرد .

وی به دیدار از خانواده معظم شهداء و آزادگان هشت سال دفاع مقدس در سالروز تجلیل از آزادگان و مفقودان اشاره کرد و افزود: علاوه بر دستورالعمل ابلاغی ، تمامی مناطق و نواحی شهر تهران نیز براساس تدابیر ادارات کل ستادی و سازمان های ذیربط پشتیبان این طرح خواهند بود.

قائم مقام معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران تصریح کرد: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ، معاونت خدمات شهری ، معاونت حمل و نقل و ترافیک به صورت مشترک برنامه ریزی و هدایت اجرای برنامه های فوق را عهده دار خواهند بود.

وی اظهار امیدواری کرد که طرح فوریتی پیام عاشورا که از شانزدهم آذرماه به مدت یکماه در سطح شهر تهران و با محوریت نواحی به اجرا گذاشته می شود بتواند سهمی در پیاده سازی بیش از پیش فرهنگ عاشورایی در میان شهروندان عزیز تهرانی داشته باشد.

کد مطلب 1205244

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها