طرح فوریتی پیام عاشورا در شهر تهران اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد احسان کاظم نیا با بیان این مطلب افزود: یکی از اقداماتی که در این طرح در نظر گرفته شده است، فضاسازی محیطی با نصب بنر و پوسترهای متناسب با ایام ماه محرم بوده که حاوی آموزه های اسلامی و پیام های فرهنگ عاشورا و احیاء امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.

قائم مقام معاونت هماهنگی و امور مناطق از برگزاری جلسات هماهنگی شهرداران نواحی با ائمه جماعات ، مسئولان حسینیه ها و هیات مذهبی به منظور اجرای مطلوب برنامه های این ایام خبر داد و گفت: ویژه برنامه های متعددی در سطح نواحی شهر تهران برگزار خواهد شد که بخشی از آنها تحت عنوان «مادران صبر و بانوان عصمت» ، «خیمه معرفت» ، «همایش تکریم» و… از سوی حوزه های اجتماعی و فرهنگی مناطق 22 گانه به اجرا گذاشته خواهد شد .

کاظم نیا فراهم کردن امکانات لازم جهت برپایی و اقامه نماز ظهر عاشورا و برپایی مراسم پرفیض زیارت عاشورا از سوی نواحی شهر تهران را از دیگر برنامه های طرح فوریتی «پیام عاشورا» دانست و مناسب سازی سطح معابر ، پیاده روها ، پل های عابر پیاده ، حذف موانع فیزیکی برای تردد مناسب جانبازان و معلولان و همچنین سهولت در رفت و آمد هیئات مذهبی و دسته های عزاداری را از دیگر برنامه های این طرح بیان کرد .

وی به دیدار از خانواده معظم شهداء و آزادگان هشت سال دفاع مقدس در سالروز تجلیل از آزادگان و مفقودان اشاره کرد و افزود: علاوه بر دستورالعمل ابلاغی ، تمامی مناطق و نواحی شهر تهران نیز براساس تدابیر ادارات کل ستادی و سازمان های ذیربط پشتیبان این طرح خواهند بود.

قائم مقام معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران تصریح کرد: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ، معاونت خدمات شهری ، معاونت حمل و نقل و ترافیک به صورت مشترک برنامه ریزی و هدایت اجرای برنامه های فوق را عهده دار خواهند بود.

وی اظهار امیدواری کرد که طرح فوریتی پیام عاشورا که از شانزدهم آذرماه به مدت یکماه در سطح شهر تهران و با محوریت نواحی به اجرا گذاشته می شود بتواند سهمی در پیاده سازی بیش از پیش فرهنگ عاشورایی در میان شهروندان عزیز تهرانی داشته باشد.