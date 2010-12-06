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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۵

مخالفت آمریکا با پناهندگی آسانگ به سوئیس/ پیشنهاد پناهندگی اتریش

مخالفت آمریکا با پناهندگی آسانگ به سوئیس/ پیشنهاد پناهندگی اتریش

در حالی که سیاستمداران اتریشی پیشنهاد پناهندگی به مدیر سایت ویکی لیکس را مطرح کرده اند، آمریکا در مورد اعطای پناهندگی به وی از سوی سوئیس هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی پرسه اتریش، "پتر پلیتز" از اعضای حزب سبزهای اتریش خواستار اعطای پناهندگی سیاسی به "جولیان اسانگ" شد.

به گفته وی مدیر سایت ویکی لیکس اقدامی انجام داده که خبرنگاران دیگر نیز انجام می دهند و نباید برای این موضع از سوی آمریکا و همپیمانانش تحت تعقیب قرار گیرد.
 
وی معتقد است که اسناد منتشر شده در سایت ویکی لیکس بیش از هر چیز به روابط اقتصادی سیاستمداران اتریشی پرداخته است. این سیاستمدار اتریشی همچنین از حزب سبزها خواست اسانگ را در انتشار اسناد محرمانه اش یاری رساند.
 
روزنامه تاگس آنسایگر سوئیس نیز از هشدار واشنگتن به برن در مورد اعطای پناهندگی به اسانگ خبر داد. مدیر ویکی لیکس اعلام کرده که با توجه به شرایط موجود، تنها کشورهایی مانند سوئیس، کوبا و ایسلند برای اقامت وی مناسب هستند.
 
بر این اساس "دونالد اس. بیر" سفیر آمریکا در سوئیس از دولت این کشور خواسته از اعطای پناهندگی به اسانگ خودداری کند. وی هشدار داد که برن پیش از هر اقدامی باید در نظر داشته باشد که اسانگ تحت تعقیب پلیس بین الملل بوده و قرار بازداشت وی از سوی دستگاه قضایی سوئد صادر شده است.
کد مطلب 1205250

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