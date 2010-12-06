گسترش مراکز قانونی درمان اعتیاد یک ضرورت اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد موحدی، در این همایش که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، ضمن تشریح عملکرد انجمن صنفی گفت: حمایت از اعضا و دفاع از حقوق مشترک، مشارکت در بازنویسی و تدوین پروتکل‌های درمانی، ‌نقش‌آفرینی در عرصه قانون‌گذاری و سیاست‌های وضع‌شده و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی در جهت ارتقاء کیفی مراکز از جمله اهداف این همایش به شمار می‌روند.

وی راه‌اندازی این انجمن را یک ضرورت خواند و افزود: اگر انسجام میان مراکز قانونی درمان اعتیاد صورت نگیرد، هم‌افزایی میان آنان ایجاد نمی‌شود و باعث بروز تخلفات و اثربخش نبودن روش‌های درمان می‌شود و این مراکز در واقع تضعیف‌کننده و باطل‌کننده یکدیگر خواهند شد.

مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در این همایش گفت: در برنامه چهارم توسعه، ‌72 درصد درمان اعتیاد توسط تشکل‌های مردمی و مراکز قانونی درمان اعتیاد و 28 درصد مابقی از سوی دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است و این نشان از مشارکت جدی مردم در راه مبارزه با موادمخدر است.

محمدصادق فتح‌الهی ادامه داد: در آغاز برنامه چهارم توسعه،‌ مراجعه 100 هزار نفر از معتادان به مراکز استاندارد درمان اعتیاد یک آرمان متعالی محسوب می‌شد اما بر طبق گزارشات،‌ در دوره برنامه چهارم توسعه 642 هزار نفر از معتادان حتی برای یکبار هم به این مراکز مراجعه کرده بودند و این یک موفقیت بزرگ است.

وی، مشارکت‌های مردمی برای مبارزه با اعتیاد را یک غنیمت و فرصت مغتنم در راه مبارزه برشمرد و تاکید کرد: نگاه ستاد نیز بر این امر استوار می‌باشد که باید موانع و مشکلات تشکل‌ها در این زمینه برداشته شود تا همه اقشار مختلف جامعه برای مقابله با این بلیه شوم همت کنند.

فتح‌الهی، گسترش مراکز قانونی درمان اعتیاد را یک ضرورت اجتماعی دانست و اظهار داشت: انسجام مراکز قانونی درمان اعتیاد و ظرفیت اطلاعات علمی آنان، می‌تواند بازوی تحقیقاتی و مطالعاتی ستاد و مبنای تجدید نظر در خصوص پروتکل‌های درمانی اعتیاد باشد.

وی با بیان اینکه اعتیاد باعث ایجاد اختلالات رفتاری و روانی و متزلزل شدن نهاد خانواده می‌شود، تاکید کرد: معتادان می‌بایست با توجه به نوع مصرف و میزان اختلالات رفتاری و روانی‌شان طبقه‌بندی و درمان شوند.

همچنین در این همایش، معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد با بیان اینکه اثربخشی یک روش درمان اعتیاد به پذیرفتن آن روش بستگی دارد، گفت: ارتباط و سازماندهی میان مراکز استاندارد درمان اعتیاد و عدم تضعیف یکدیگر یک ضرورت مهم است که باید میان آنها صورت بگیرد.

دکتر آذرخش مکری ادامه داد: ما نیازمند یک نظام درمانی موفق هستیم، نظام درمانی متشکل از همه روش‌های درمانی همچون سم‌زدایی،‌ متادون درمانی، پرهیزمدار و... است و این روش‌ها به‌عنوان اجزای این نظام از یکدیگر جدا نیستند و باید تحت لوای نظام درمانی قرار گیرند و به همین منظور این انجمن با هدف گردآوری، انسجام و وحدت میان مراکز درمان اعتیاد راه‌اندازی شده است.