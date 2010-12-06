رئیس جمهور فردا به سرزمین آفتاب سفر می کند

فرماندار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مراسم استقبال از رئیس جمهوری با حضور پرشور مردم از میدان شورا تا سالن ورزشی پنج مرداد ادامه دارد و در این سفر دوروزه رئیس جمهور علاوه بر دیدار عمومی مردم اراک با خانواده معظم شهدا دیدار خواهند داشت.

محمدحسن آصفری اظهارداشت: دیدار با نخبگان، مدیران استان، جلسه کارگروه فرهنگی، جلسه هیئت دولت و دیدار با دانشجویان از دیگر برنامه های این سفر دو روزه محسوب می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی نیز از اعمال محدودیتهای ترافیکی در سطح این شهر خبر داد و گفت: محدودیت ترافیکی از ساعت هفت صبح تا پایان مراسم سخنرانی ریاست جمهور ادامه دارد.

وی بیان کرد: مسیر خیابان امام خمینی (ره)، خیابان دانشگاه به سمت میدان سرداران، بلوار قدس به سمت میدان سرداران و میدان جهاد به سمت میدان سرداردان اراک محدودیت ترافیکی وجود دارد اما سرویسهای مدارس می توانند قبل از برگزاری مراسم استقبال در این مسیرها تردد داشته باشند.

آرش دانش نژاد مدیر روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی نیز با بیان اینکه دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان نیز برای استقبال از رئیس جمهور حضور دارند اظهارداشت: مدارس ابتدایی در مسیر رئیس جمهور نیز در مراسم استقبال حضوری پرشور دارند.

همزمان با سفر رئیس جمهوری به استان مرکزی معاون اول رئیس جمهور، وزیر بهداشت و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و رئیس سازمان تربیت بدنی و برخی از اعضای در شهرستاهای استان حضور پیدا می کنند.

در سفرهای دور اول و دوم رئیس جمهور به استان مرکزی 236 مصوبه و 399 طرح عمرانی در بخش های اقتصادی، عمرانی، بهداشت و درمان، فرهنگی و زیرساختی مصوب و اجرایی شده است.