بیانیه جمعیت ایثارگران به مناسبت روز دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی که به مناسبت روز دانشجو صادر شده است آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم ، بای ذنب قتلت ، 16 آذر سالگرد شهادت سه تن از دانشجویان متعهد دانشگاه تهران یادآور واقعه‌ای بزرگ در تاریخ مبارزات ضداستکباری جامعه دانشجویی ایران است. بررسی این حادثه نشان می‌دهد که شیطان بزرگ، آذرماه سال 1332 و بعد از کودتای 28 مرداد به منظور برنامه‌ریزی برای تسلط بر اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران، به اعزام «ریچارد نیکسون» معاون روزولت رئیس‌جمهور وقت آمریکا به ایران اقدام می‌نماید. شاه ایران برای جلوگیری از تظاهرات مردمی علیه خود و آمریکا با برقراری جو خفقان نظامی و حضور در مراکز حساس شهری از جمله دانشگاه سعی بر کنترل اوضاع می‌نماید.

دانشجویان مومن و وفادار به اسلام در تدارک برپایی تظاهرات علیه شاه و نیکسون می‌شوند. نیروهای نظامی با حمله به کلاس‌های درس دانشجویان که تا آن موقع در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته، تلاش می‌کنند تا جنبش تاریخی دانشجویان را سرکوب و از ادامه‌ شعارهای ضدامریکایی آنها جلوگیری نمایند که با تیراندازی موجب شهادت سه تن از دانشجویان مبارز به نام‌های مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ‌نیا می‌شوند.

نظام مقدس جمهوری اسلامی که ثمره خون این شهیدان و ده‌ها هزار شهید دیگر است، به پاس بزرگداشت یاد و خاطره همیشگی این شهیدان، 16 آذر را به نام «روز دانشجو» نامگذاری کرد تا ضمن ارج نهادن به روحیه ضداستکباری این سه شهید دانشجو، بر ادامه‌ راه آنان در مبارزه با نظام سلطه تاکید نماید.

امروز پس از گذشت پنجاه و چند سال از این واقعه تاریخی و پیروزی ملت مسلمان ایران بر نظام سلطه و ایجاد جبهه متحد عدالت‌خواهان جهان علیه نظام استکباری، متاسفانه شاهد مصادره این روز توسط برخی فریب‌خوردگان و بی‌بصیرتان برای منافع خود و در راستای سلطه‌ دوباره آمریکا بر این کشور هستیم.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن بزرگداشت این روز توجه همه دانشجویان عزیز را به این نکته معطوف می‌دارد که 16 آذر روزی است که می‌خواستند دانشجویان ما را فدای منافع آمریکا کنند همچنان که امروز نیز در همان راستا دست به ترور دانشمندان ما می‌زنند. لذا به مصداق آیه شریفه قرآن که می‌فرماید: «مکرو و مکرالله والله خیرالماکرین» شاهد خنثی شدن نقشه‌های دشمنان علیه این نظام مقدس هستیم و بیش از هر زمان هوشیاری و بصیرت و پیروی از رهبر را می‌طلبد و در جبهه‌ علم و دانش در سال «همت مضاعف و کار مضاعف» باید شاهد مجاهدت‌های علمی و معنوی دانشجویان باشیم تا در ادامه همراه با سایر روش‌های مبارزه تحت رهبری رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (دام‌الضله‌العالی) بتوانیم بنیان‌های مرصوص جمهوری اسلامی ایران را تا نابودی کامل جبهه‌ استکبار و زمینه‌سازی ظهور حضرت مهدی (عج) بیش از پیش مستحکم نماییم. انشاءالله