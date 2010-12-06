قطعنامه ها تاثیری بر سیاست هسته ای ایران نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر،"سیمون هندرسون" از کارشناسان انستیتوی واشنگتن و از کارشناسان مسائل کشورهای حوزه خلیج فارس در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" درباره انتظارش از گفتگوهای ژنو اظهار داشت: من انتظار زیادی از این گفتگوها ندارم. البته این یک موفقیت است که دور جدید مذاکرات بار دیگر بین ایران و غرب آغاز شده است.

این کارشناس آمریکایی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد که آمریکاییها بر این عقیده اند که تقویت قطعنامه ها علیه ایران این کشور را به تجدیدنظر در سیاستها و استراتژی اتمی اش واداشته است. البته قطعنامه ها برای تهران بد بود، اما من شک دارم که این امر ایران را به تغییر در سیاستهای اتمی وا داشته باشد.

هندرسون همچنین با اشاره به قطعنامه های مختلفی که اخیرا از طرف سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته ای ایران تصویب شده، اظهار داشت: رئیس جمهوری ایران اخیرا این اقدامات را ناعادلانه توصیف کرد. با این همه کشورش ذره ای از سیاستهای هسته ای سابقش منحرف نشده است.

وی افزود: این قطعنامه ها از هدف خود یعنی فلج کردن اقتصاد ایران فرسنگ ها دور مانده اند. این در حالی است که آمریکاییها می خواهند برنامه اتمی ایران به مسئله و مشکل اساسی در حکومت این کشور تبدیل شود. آیا چنین چیزی اتفاق افتاده است مشخص نیست.