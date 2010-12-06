۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۷

سازمان هواشناسی:

طی 24 ساعات آینده همچنان جو پایدار بر کشور حاکم است

بر اساس نقشه های پیش یابی در 24 ساعات آینده همچنان جوی پایدار بر کشور حاکم است و پدیده غبار در شهرهای صنعتی و پر جمعیت تداوم دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از اوایل امشب با تاثیر موج تراز میانی جو در سواحل غربی دریای خزر بتدریج بر مقدار ابرها افزوده شده و بارش پراکنده رخ خواهد داد. روز سه شنبه نیز در سواحل شمالی کشور و شهرها شمالی آذربایجان شرقی و غربی افزایش ابر و بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.

این وضعیت در روز چهارشنبه در سواحل شرقی دریای خزر و برخی مناطق خراسان شمالی ادامه دارد و به تدریج این موج از کشور خارج می شود.

بنا به اعلام هواشناسی، با گذر این موج انتظار می رود که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه از پایداری هوا و غلظت آلاینده های جوی در نیمه شمالی کشور تا حدودی کاسته شود.

همچنین طی 24 ساعات آینده در سواحل شمالی به تدریج در شمال شرق دمای هوا افزایش می یابد و روز سه شنبه در شمال غرب و سواحل غربی  دریای خزر و به تدریج روز چهارشنبه در کل نوار شمالی کشور دمای هوا کاهش نسبی دارد.

