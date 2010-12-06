طی 24 ساعات آینده همچنان جو پایدار بر کشور حاکم است

به گزارش خبرگزاری مهر، از اوایل امشب با تاثیر موج تراز میانی جو در سواحل غربی دریای خزر بتدریج بر مقدار ابرها افزوده شده و بارش پراکنده رخ خواهد داد. روز سه شنبه نیز در سواحل شمالی کشور و شهرها شمالی آذربایجان شرقی و غربی افزایش ابر و بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.



این وضعیت در روز چهارشنبه در سواحل شرقی دریای خزر و برخی مناطق خراسان شمالی ادامه دارد و به تدریج این موج از کشور خارج می شود.



بنا به اعلام هواشناسی، با گذر این موج انتظار می رود که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه از پایداری هوا و غلظت آلاینده های جوی در نیمه شمالی کشور تا حدودی کاسته شود.



همچنین طی 24 ساعات آینده در سواحل شمالی به تدریج در شمال شرق دمای هوا افزایش می یابد و روز سه شنبه در شمال غرب و سواحل غربی دریای خزر و به تدریج روز چهارشنبه در کل نوار شمالی کشور دمای هوا کاهش نسبی دارد.