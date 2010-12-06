نویسندگان جوان خاطرات دیدار شمس و جلال آل احمد با امام (ره) را بخوانند

مصطفی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جایگاه زندهیاد شمس آلاحمد در ادبیات ایران گفت: نکتهای که نباید از نظر دور بداریم و در نوشتهها و گفتههای خود جلال آلاحمد هم آمده این است که او (جلال آلاحمد) بخشی از ارزش و اعتلای فرهنگی خودش را مدیون مرحوم شمس آلاحمد و فداکاریهای او بود.
این نویسنده ادامه داد: جلال آلاحمد در نوشتهها و گفتههایش به اینکه بخشی از ارزش و اعتلای فرهنگی خودش را مدیون مرحوم شمس آلاحمد است اذعان دارد.
وی با اشاره به علایق مشترک این دو برادر افزود: این علاقه از پرورش خانوادگی اصیل و نیاکان آنها و البته غریزه و استعداد این دو در حوزههای فکری روز ناشی میشد.
این نویسنده رمانهای "بیداری"، "الیکا" و "بوفاری 4" به فعالیتهای ادبی و فکری شمس آلاحمد پرداخت و اضافه کرد: شمس آلاحمد هم قریحه نویسندگی خوبی داشت و هم انسان نقادی بود. فعالیتهای او در عرصه سیاست و نقد اجتماعی نباید مغفول بماند. او در این زمینه واقعاً بر گردن جلال حق داشت.
جمشیدی که اخیراً کتابی هم با نام "القصه جلال" درباره زندگی آلاحمد تدوین کرده است گفت: شمس آلاحمد بخشی از اطلاعات خود را در راه هنر به کار گرفت اما در پهنه فعالیت اجتماعی و حضور در فعالیتهای انقلاب هم اثر چشمگیری به جا گذاشت و چراغدار مشعلی شد که جلال آلاحمد روشن کرده بود.
این نویسنده در پایان ابراز امیدواری کرد محققان زوایای پنهان زندگی خاندان آلاحمد را بررسی کنند و کتابهای تاثیرگذاری در این باره نوشته شود.
