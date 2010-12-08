"امواج جدید در فلسفه عمل" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "امواج جدید در فلسفه عمل" مجموعه‌ای مفید از آثاری است که در زمینه فلسفه عمل گردآوری شده‌اند و شامل مباحث گوناگونی پیرامون اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی می‌شوند که عموماً توسط فیلسوفان جوان معاصر نگاشته شده‌اند و در مقالات آن به بسیاری از مناقشات و مباحث جذاب معاصر در زمینه فلسفه عمل پرداخته شده است.

مقالات این کتاب درباره موضوعاتی چون متافیزیک عمل، ماهیت خودبنیادی، مسائل مفهومی و هنجاری، مسایل روانشناختی و آسیب‌شناسی روانی و مانند آن است. اما آنچه در همه آنها مشترک است، پرداختن به مسایلی است که مربوط به وجود انسانی ماست و شامل طیف وسیعی از موضوعات فوق می‌شود.