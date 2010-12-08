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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۹

"امواج جدید در فلسفه عمل" منتشر شد

"امواج جدید در فلسفه عمل" منتشر شد

کتاب "امواج جدید در فلسفه عمل" با ویراستاری جسوس آگوئیلار، آندری بوکارف و کیت فرانکیش به زودی در 320 صفحه و به زبان انگلیسی از سوی انتشارات پالگریو مک‌میلان منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "امواج جدید در فلسفه عمل" مجموعه‌ای مفید از آثاری است که در زمینه فلسفه عمل گردآوری شده‌اند و شامل مباحث گوناگونی پیرامون اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی می‌شوند که عموماً توسط فیلسوفان جوان معاصر نگاشته شده‌اند و در مقالات آن به بسیاری از مناقشات و مباحث جذاب معاصر در زمینه فلسفه عمل پرداخته شده است.

مقالات این کتاب درباره موضوعاتی چون متافیزیک عمل، ماهیت خودبنیادی، مسائل مفهومی و هنجاری، مسایل روانشناختی و آسیب‌شناسی روانی و مانند آن است. اما آنچه در همه آنها مشترک است، پرداختن به مسایلی است که مربوط به وجود انسانی ماست و شامل طیف وسیعی از موضوعات فوق می‌شود.

کد مطلب 1205275

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