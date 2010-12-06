نشست رئیس هیئت مدیره سپاهان با کادر فنی و بازیکنان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی در این نشست در مورد عملکرد سپاهان در سال‌های اخیر گفت: شرایط لازم برای تداوم افتخار آفرینی سپاهان در مسابقات پیش رو، آماده است. کادر فنی با درایت، بازیکنان شایسته‌، هواداران متعصب، مدیریت مطلوب و هیئت مدیره‌ فعال که حمایت قاطعی از تیم فوتبال دارند، ترکیبی ایده آل است و نویدبخش موفقیت‌های بیشتر است.

وی ظرفیت‌های توانمندی که در سپاهان جمع شده را زمینه ساز افتخارات بزرگ‌تر برای این باشگاه دانست و افزود: با توجه به برخی از ناکامی‌های فوتبال که بسیاری از مردم را ناراحت کرده، لازم است سپاهان با عزم بالا خود را برای رقابت‌های لیگ قهرمانان آماده و این بار با توجه به همه توانمندی‌هایی که در اختیار دارد جام قهرمانی آسیا را در کنار لیگ برتر از آن خود کند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان همچنین خاطرنشان کرد: رسیدن به این موفقیت به هیچ وجهه دور از دسترس نیست و شما می‌توانید ظهوری دوباره در آسیا را رقم زنید. البته ما برای بالندگی بیشتر مجموعه باشگاه سپاهان برنامه‌های ویژه ای داریم.

وی درآمدزایی و توجه به تکمیل و توسعه اماکن ورزشی باشگاه را محور اصلی فعالیت در هیئت مدیره سپاهان دانست و در ادامه با تقدیر از زحمات محسن پورسینا رئیس پیشین هیئت مدیره این باشگاه اظهار داشت: خوشحالم می‌توانیم همچنان از تجربیات و ظرفیت ایشان به عنوان عضو ارشد هیئت مدیره باشگاه بهره بریم.

در این نشست محمدرضا ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان، کادرفنی و بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه را به رئیس جدید هئیت مدیره معرفی کرد.