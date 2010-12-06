رایزنی سفیر ایران و رئیس مجلس اعلای عراق در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی و رهبر فراکسیون ائتلاف ملی عراق با حسن دانایی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام سید عمار حکیم در این دیدار آخرین تحولات سیاسی عراق و نتایج مذاکرات گروه های سیاسی برای تشکیل دولت را به حسن دانایی فر گزارش کرد.

رئیس مجلس اعلای اسلامی و سفیر جمهوری اسلامی ایران راههای گسترش روابط دو جانبه که به مصالح دو کشور همجوار کمک می کند را مورد بررسی قرار دادند.

حسن دانایی فر بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به بازسازی و عمران عراق تاکید کرد.