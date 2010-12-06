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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

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رایزنی سفیر ایران و رئیس مجلس اعلای عراق در بغداد

رایزنی سفیر ایران و رئیس مجلس اعلای عراق در بغداد

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور در بغداد راه های گسترش روابط میان دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی و رهبر فراکسیون ائتلاف ملی عراق با حسن دانایی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد دیدار و گفتگو کرد.
 
حجت الاسلام سید عمار حکیم در این دیدار آخرین تحولات سیاسی عراق و نتایج مذاکرات گروه های سیاسی برای تشکیل دولت را به حسن دانایی فر گزارش کرد.
 
رئیس مجلس اعلای اسلامی و سفیر جمهوری اسلامی ایران راههای گسترش روابط دو جانبه که به مصالح دو کشور همجوار کمک می کند را مورد بررسی قرار دادند.
 
حسن دانایی فر بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به بازسازی و عمران عراق تاکید کرد.
کد مطلب 1205281

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