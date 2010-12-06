سرانه مصرف ماهی در بندرترکمن دوبرابر گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قزل سقلی بعد از ظهر دوشنبه در گردهمایی آبزی پروران غرب گلستان در این شهرستان افزود: سرانه مصرف ماهی در جهان 17 کیلوگرم، در کشور ایران 7.5 کیلوگرم، در استان گلستان 6.5 کیلوگرم و در شهرستان های ترکمن و گمیشان 12 کیلوگرم است.

وی اظهار داشت: همچنین سرانه مصرف در شهرستان بندرگز 5.2 کیلوگرم و در شهرستان کردکوی 15.1 کیلوگرم بوده و کمترین مقدار مصرف آبزیان مربوط به شهرستان مراوه تپه با 1.6 کیلوگرم است.

وی خاطرنشان کرد: بالغ بر 604 هکتار زیر کشت پرورش ماهیان گرمابی و یک واحد هزار متر مربعی پرورش ماهیان سردابی و 400 هکتار مزرعه پرورش میگو با سه فقره پروانه تاسیس ماهیان خاویاری در حاشیه دریای خزر صادر شده است.

سقلی افزود: در جهت فرهنگ سازی و افزایش سرانه مصرف آبزیان اداره شیلات شهرستان اقدام به برگزاری چهار دوره آموزش طبخ برای قریب به 500 نفر از بانوان کرده است.

محمد میثاقی رئیس اداره آبزی پروری گلستان ضمن بیان پتانسیل های آبزی پروری در شهرستانهای غرب استان به سئوالات پرورش دهندگان درباره کود، مرمت و بازسازی و بیمه پاسخ داد.

صادق جزی معاون فرماندار شهرستان ترکمن ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان گردهمایی و پرورش دهندگان بعنوان یکی از بازوان تولید آبزی پروری در استان به تشریح و تبیین قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت.

وی گفت: اجرای این قانون نیازمند همکاری مردم و تمامی دستگاههای اجرایی است.