به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به تهیه‌کنندگی محمد نجفی‌زاده تهیه شده و از اول محرم هر شب بعد از اذان مغرب پخش می‌شود.

مجموعه تلویزیونی "تکیه بچه‌های محله ما" سعی دارد جوانان را با فرهنگ و مکتب عاشورا و امام حسین(ع) آشنا کند. در این مجموعه محمدرضا زادسرور، امیررضا زادسرور، محمد پرور، میلاد مرادی نسب، مهدی عطاران، اکبر علی اصغری، ابراهیم زارعی، محراب کاظمی به عنوان بازیگران نوجوان در کنار گیتی معینی فر و سید جواد هاشمی به ایفای نقش پرداختند.



سایر عوامل "تکیه بچه‌های محله ما" عبارتند از نویسنده و کارگردان سید جواد هاشمی، دستیار کارگردان: عباس دلدار، مدیر تولید: منصور امامی، مدیر تصویربرداری: پیروز جابری، طراح نورپردازی: جمال شمس، طراح گریم: علیرضا قومی و طراح دکور صحنه و لباس: قاسم ترکاشوند.