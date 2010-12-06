سرپرست گروه موسیقی "قمر" با اعلام این خبر در خصوص جزئیات برگزاری تور کنسرت گروه موسیقی "قمر" در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : مجموع کنسرت هایی که قرار است به روی صحنه ببریم همان کنسرتی است که با عنوان "پرواز پرنده پاییز" در تهران به روی صحنه رفته است ؛ این اجرا برداشت موسیقایی از اشعاری اجتماعی است و قرار است در تور کنسرت این گروه موسیقی به روی صحنه رود.

نوید دهقانی در ادامه به فرم موسیقایی که برای مجموع کنسرت های گروه موسیقی "قمر" به کارگرفته شده اشاره کرد و گفت : فرم موسیقی مانند سابق است و سعی کردیم ضمن حفظ فرم آهنگسازی ، محتوای جدید و حرف تازه ای از کار را ارائه خواهیم کرد؛ در واقع هرگاه که احساس کردیم حرف تازه ای داریم اقدام به برگزاری کنسرت کرده ایم چراکه من معتقدم هر هنرمندی اول نگرنده، بعد اندیشنده و درنهایت کوشنده است که باید حاصل این دیدگاه را در معرض ذهن و زبان مخاطب بگذارد.

این نوازنده کمانچه در ادامه صحبت های خود به انتشار آلبوم این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : آلبوم "هوای آفتاب" عنوان تازه ترین آلبوم این گروه موسیقی است که توسط آوای باربد منتشر و روانه بازارشده است ؛ مجموع قطعات این آلبوم شامل تصنیف "غلام قمر"،بر شعر مولانا "هوای آفتاب" از سیاوش کسرایی و یک قطعه که برگرفته از دوو شعر از کسرایی و ابتهاج است که در قالب یک تصنیف ارائه شده است ؛ در واقع حس و حال این دو شاعر هم از جهت فرم و هم از لحاظ مفهوم آنقدر به هم نزدیک است که تصمیم گرفتم این دو شعر را در قالب یک تصنیف بگنجانیم؛ درادامه این آلبوم قطعه "دیوانه مست" برشعری از خواجوی کرمانی و ساز و آواز بر اشعار سعدی و حافظ و همچنین تکنوازی عود شنیده می شود.

دهقانی در پایان به دستگاه های موسیقی که در این اجرا مورد استفاده قرار گرفته اشاره کرد و گفت : مجموع قطعات این آلبوم در دستگاه ماهور آغاز می شود و به دستگاه شور، آواز دشتی، آواز اصفهان ، دستگاه همایون در گوشه بیداد مدلاسیون می شود و در انتها در دستگاه نوا به پایان می رسد.