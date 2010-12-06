60 فرستنده رادیویی FM توسط جهاد دانشگاهی ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدحسین یادگاری بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اساس سفارش گرفته شده تا دو سال آینده باید 500 فرستنده آماده کنیم.

وی با بیان اینکه با تولید 23 هزار کیلو وات فرستنده بیش از 25 میلیون دلار صرفه‌ جویی ارزی داشته ‌ایم، گفت: ساخت فرستنده ‌های رادیویی موج متوسط که در حال حاضر حدود 95 درصد صدای جمهوری اسلامی ایران بر روی این فرستنده ‌‌ها پخش می ‌شود یکی از پروژه‌های اجرا شده توسط جهاد دانشگاهی است.

رئیس جهاد دانشگاهی ایران به پروژه در حال اجرا و به بهره برداری رسیده در جهاد دانشگاهی کشور اشاره کرد و گفت: طراحی و ساخت هواپیمای فوق سبک فرناس، تولید آنتی ‌بادی‌ های مونو‌کلونال، پروتئین‌ های نوترکیب، سیستم برق و کنترل دکل‌ های حفاری از فعالیت ‌های انجام شده توسط جهاد دانشگاهی بشمار می رود.

یادگاری با اشاره به اینکه تولید الکتروفیلترهای صنعت سیمان و مس یکی دیگر از پروژه ‌های انجام شده توسط این نهاد است، گفت: این سیستم تاکنون در 20 کارخانه سیمان و40 کارخانه ساخت قطعات یدکی نصب شده است.

وی اضافه کرد: با نصب یکی از این فیلترها بر روی معدن مس خاتون ‌آباد علاوه بر کاهش ضررهای زیست محیطی 90 میلیارد تومان در سال صرفه‌جویی ایجاد شده است.

رئیس جهاد دانشگاهی ایران با اشاره به اینکه طراحی و ایجاد زیست بانک ملی کشور به جهاد دانشگاهی واگذار شده است، گفت: تولید شیشه‌ های ارگانیک و هوشمند که با بهره ‌مندی از فناوری نانون امکان تغییر شفافیت و رنگ با فرمان الکتریکی در آن‌ ها امکان ‌پذیر است، توسط این دانشگاه در حال انجام است.