"نامه به کودکی که هرگز زاده نشد" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب گفتار درونی مادری است با جنینی که در بطن خود می‌پرورد و بر دو راهی تردید ایستاده و از خود می‌پرسد که آیا او را به این جهان پرآشوب بیاورد یا نه.

"نامه به کودکی که هرگز زاده نشد" سوگ‌سرودی است بر رنجی که همه زنان و مادران جهان برای تکامل و زایش فرزند به دوش می‌کشند.نگاه فالاچی در این کتاب نگاهی همه‌شمول است و نه نگاه دیدگاه زنی که جنینی ناخواسته را از شیره جان خویش می‌پرورد.

گوهرین در مقدمه کتاب توضیح داده است: این اثر کم حجم اما بس مهم، هم دید فالاچی نسبت به مسائل فکری، فلسفی را بازتاب می‌دهد و هم نگاه او نسبت به مسائل زنان و ارتباط آن با دنیای مردانه را رقم می‌زند و تلاش می‌کند که از مسیر عدل و انصاف نیز خارج نشود و از موضعی افراط‌گرایانه بدان ننگرد و به نظر می‌رسد که در نیل به این هدف موفق نیز بوده است.

در "نامه به کودکی که هرگز زاده نشد" می‌خوانیم: عکسی را که نمایانگر تو در دوماهگی است از روزنامه‌ای بریدم، نخستین نقش صورت تو چهل‌بار بزرگتر. آن را به دیوار چسبانده‌ام و از میان بسترم تحسینش می‌کنم، شیفته چشمانت شده‌ام. آنها نسبت به بقیه بدن تو بسیار بزرگند و بسیار باز. چه می‌بینند؟ فقط آب؟ فقط جدار زندانت را؟ یا آنچه را که من هم می‌بینم؟ تردید دلپذیری خاطرم را آزرده می‌سازد، بی‌تردید از اینکه چشمهایت از میان بدن من ببینند.

این اثر پیش از این توسط مترجمان دیگری از جمله مانی ارژنگی، ویدا مشفق، داود نوابی، مهین ایران‌پرست و یغما گلرویی به فارسی ترجمه شده است.

کتاب "نامه به کودکی که هرگز زاده نشد" با شمارگان 2000 نسخه در 150 صفحه و به قیمت 3000 تومان منتشر شده است.

