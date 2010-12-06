تبلیغات اسلامی اصول تعقل و تزکیه را در جامعه نهادینه کند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام کاظم لطفیان پیش از ظهر دوشنبه در همایش روحانیت، محرم و امر به معروف و نهی از منکر که در سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، اظهار داشت: عصر امروز، عصربحرانهایی است که انسان متمدن امروز نیز علیرغم همه پیشرفتهای تکنولوژیک توفیقی در حل این بحران به دست نیاورده است.

وی با اشاره به اینکه بشر امروز به این دلیل که نتوانسته درون خویش را تسخیر کند، نتوانسته است آرمانهای والای انسانی را تحقق بخشد، خطاب به مبلغان گفت: کلید حل مشکلات جامعه در اختیار روحانیت است و این افراد باید با پدیده های دین گریزی و دین ستیزی مبارزه کنند.

حجت الاسلام لطفیان راه درمان همه دردهای امروز جامعه را احیای امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و بیان داشت: نباید در این مسئله شک کرد که می توان با احیای این فریضه الهی ناهنجاری های امروز جامعه را درمان کرد.

وی با بیان اینکه دفاع از معارف الهی باید جهانی باشد، خاطر نشان کرد: روحانیان ما باید سطح فکری خود را از استان و کشور بالاتر ببرند و جهانی فکر کنند تا بتوانند موفق شوند.

به گفته وی امروز نیز این شرایط آماده است و علیرغم تبلیغات و فعالیت های گسترده دشمنان در داخل و خارج از کشور برای دور کردن مردم از علما و روحانیت شاهد هستیم که هنوز هم مورد اعتمادترین قشر در نظر مردم در سطح جامعه روحانیان هستند واین جای افتخار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: در جامعه امروز ما فصل الخطاب مشکلات فکری، فرهنگی و اخلاقی مردم سخن روحانیان است و ما باید از این فرصت برای تبیین مسائل دینی در بین مردم بهره مند شویم.

نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی نیز در این گردهمایی به فتنه سال 88 اشاره کرد و گفت: این فتنه توسط مدیریت مدبرانه مقام معظم رهبری خاموش شده است.

حجت الاسلام موسی قربانی حضور مردم در صحنه ها را از دیگر عوامل خنثی کردن این فتنه دانست و افزود: ایران دارای مردم بسیار خوب و فهیم است که باید افراد مومن و مدبری در راس امور مربوط به مردم قرار گرفته و از افرادی که به نوعی در فتنه سال گذشته دست داشتند در بدنه حکومت استفاده کرد.

نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شرایط امروز کشور با شرایط صدر اسلام تفاوتی ندارد، یادآور شد: در این زمینه کلیه مسئولین مربوطه، طلاب، فضلا و... همه موظفند از فرمایشات رهبری دفاع کنند.