به گزارش خبرگزاری مهر عبد الرضا رحمانی فضلی پس از نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در خصوص نمایشگاه شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره متولی نظارت بر اجرای برنامه های پنج ساله توسعه و نقش دیوان محاسبات در این زمینه گفت: قانونا نظارت بر برنامه های توسعه به عهده دیوان محاسبات نیست ولی به دلیل اینکه رئیس مجلس هشتم از دیوان محاسبات ارزیابی از برنامه چهارم را خواست ، دیوان هم ارزیابی 4 ساله از اجرای برنامه چهارم را به مجلس ارائه کرد.



وی تاکید کرد: متولی برنامه ها معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری است چه از بعد اجرایی برنامه و چه بعد نظارتی آن البته باید هر سال هم گزارش بدهد که نداده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سئوالی درباره نظارت دیوان محاسبات بر مجلس نیز گفت: بر عملکرد مجلس نیز به لحاظ مالی ما نظارت می کنیم به تخلفاتی هم در رسیدگی ها رسیده ایم ولی جزئی بوده و با سیاست پیشگیری برخی از جابجایی که در ارقام بودجه بوده درست شده است.



وی در خصوص نظارت بر خود دیوان نیز گفت: هر کس بخواهد بر عملکرد مالی دیوان محاسبات نظارت کند ما کاملا آماده هستیم هیچ مشکلی نداریم.



رحمانی فضلی در خصوص مباحث مطرح از سوی برخی از نمایندگان درباره عملکرد دیوان محاسبات نیز گفت: بحث نمایندگان درباره عملکرد دیوان محاسبات هم ناشی از موضوع تحقیق و تفحص از دیوان بوده که از دوره پیش است.

