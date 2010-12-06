به گزارش خبرگزاری مهر، در سمیناری تخصصی در زمینه تکنولوژی نانو در صنعت حمل و نقل که در حاشیه نمایشگاه راه و ترابری برگزار شد، اعلام شد: تکنولوژی سبک سازی پل ها و کانتینرها که در حال حاضر در کانادا استفاده می‌شود با سرمایه‌گذاری لازم به کشورمان منتقل می‌شود.

سید علی هاشمی که در سمینار تخصصی تکنولوژی نانو در صنعت حمل و نقل در حاشه نمایشگاه راه و ترابری و صنایع وابسته سخن می‌گفت، اظهار داشت: یکی از مشکلات جاده ها وجود مواد ریز مانند رس است که برای اینکه این رس حرکت نکند، ما از موادی استفاده می کنیم که آنها را تثبیت کنیم.

وی افزود: یکی از راه های سنتی این است که با آهک یا سیمان این کار را انجام می دهند که هر کدام معضلات خود را از نظر محیط زیست دارند. ما در این تکنولوژی از محلولی استفاده می کنیم که 50 لیتر آن معادل 100 تن آهک عمل می کند. در جاده های کوهستانی و روستایی و جاهایی که امکان بردن مصالح کم است یا اگر این امکان وجود داشته باشد ولی هزینه زیادی را تحمیل کند، می طلبد که از این تکنولوژی استفاده شود.

هاشمی تصریح کرد: با استفاده از این مواد حمل و نقل مصالح و سرعت کار را افزایش می یابد به طوری که در تکاب آذربایجان غربی 5 کیلومتر جاده را در کمتر از 8 روز به انجام رساندیم و اطلاعات به دست آمده از آن جاده بسیار اعداد بالایی را نشان می دهد و به همین دلیل معاونت راه روستایی وزارت راه و ترابری قرار است که در بیشتر جاده های روستایی ازاین مواد استفاده کند.

وی ادامه داد: استفاده از این مواد باعث می شود که میزان آسفالت به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند و در بیشتر جاده ها تا 50 درصد کاهش آسفالت صورت گیرد. از دیگر مزیای این تکنولوژی این است که تمام هزینه ای که برای این مواد می شود، در 12 ماه باز می‌شود.

همچنین رئیس گروه مشاوران جوان وزارت راه و ترابری گفت: با توجه به اینکه وزیر راه و ترابری تأکید دارند که اقشار مختلف به خصوص جوانان از پروژه های وزارت راه و ترابری بازدید کنند، طرح ثبت نام بازدید از پروژه های عمرانی در نمایشگاه ارائه شد.



هادی ارومیان در خصوص فعالیت این گروه اظهار داشت: پس از احیای گروه مشاوران جوان، وزیر راه و ترابری تربیت نیروی مدیریتی در بدنه وزارت راه با 12 معیاری که چکیده 40 سال تجربه وی است،‌ خواستار شد و در این راستا مقرر شد نیروهای جوان و نخبه وزارت راه و ترابری را شناسایی تا آنها را برای آینده آماده کنیم.

رئیس گروه مشاوران جوان وزارت راه و ترابری تصریح کرد: این گروه قرار است در نمایشگاه راه و ترابری بحث حمایت از بانک ایده را دنبال کند و از جوانانی که در زمینه راه و ترابری اختراعات و اکتشافاتی دارند، حمایت کند.

وی افزود: درصدد تشکیل بانکی هستیم تا ایده ها و پیشنهادات برای بهبود روند کارهای اجرایی پروژه های عمرانی را جمع آوری کنیم. در این راستا یکی از مخترعان جوان به همراه دکتر بهبهانی اختراع مشترکی دارند که در این نمایشگاه عرضه شده است.

دستگاه لیزر اسکن سه بعدی پل ها و جاده ها

دستگاه لیزر اسکن سه بعدی با قابلیت تشخیص وشناسایی مشکلات وعیوب موجود در جاده ها و وپل ها به عنوان یک فناوری نوین در اولین نمایشگاه راه وترابری ارایه شد.



دستگاه فوق، با قابلیت پردازش سه بعدی از احجام، سازه ها، پل ها، بازدید فنی قطعات، بررسی میزان تخریب می تواند با ارایه نقشه سه بعدی میزان خسارت و ترک خوردگی پل ها وسازه ها را مشخص کند.

این دستگاه که بیشترین استفاده وقابلیت آن در پروژه های راه و ترابری نظیر ساخت تونل، پل وجاده کاربرد دارد، به دلیل ارایه نقشه های سه بعدی کوچکترین مشکلات و عیب های موجود را شناسایی و بررسی می کند ونقشه برداری مناسب را ارایه می دهد.