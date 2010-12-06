دانشگاه جامع علوم دینی باید ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهر ری، نخستین نشست خبری مسئولان دانشکده علوم حدیث شهرستان ری ظهر دوشنبه با حضور حجت الاسلام هادی صادقی رئیس دانشکده، هادی حجت معاون آموزش تحصیلات تکمیلی، حجت الاسلام محمد تقی سبحانی نیا معاون فرهنگی و دانشجویی و حجت الاسلام سید حمید حسینی رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این نشست ابتدا حجت الاسلام صادقی رئیس دانشکده علوم و حدیث شهرستان ری ضمن عرض خیرمقدم به خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه در دوران گذشته به بحث حدیث کمتر توجه می شد دانشکده علوم حدیث ری به وسیله موسسه دارالحدیث توانست به احیاء احادیث بپردازد.

وی با اشاره به موسس این دانشکده اظهار داشت: آیت الله ری شهری با توجه به تشخیص نیازهای روز جامعه این دانشکده را بنیان نهاد. از لحاظ تحقیقات، فناوری، محصولات و پرورش دانشجو در جهان تشیع بی نظیر بوده و در طی 12 سال موفق به تاسیس شعبه های دیگر این دانشکده در تهران، قم و اصفهان شده است.

رئیس دانشکده علوم حدیث گفت: همت بلند اساتید، دانشجویان و تلاش مسئولان این مرکز باعث شد تا در مجموع، این دانشکده توفیقات زیادی را در زمینه های نوآوری داشته باشد که تاکنون نمونه ای مانند آن را سراغ نداشته ایم.

وی ابراز داشت: 16 رشته متنوع در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا طراحی شده که بسیاری از این رشته ها به تصویب مراجع عظام رسیده و تعداد دیگری نیز در حال تصویب است. این امر می تواند به تنهایی نوآوری ارزشمندی برای ما باشد.

95 درصد دانشجویان این مرکز مجاز به انتخاب رشته در کارشناسی ارشد شدند

حجت الاسلام صادقی با بیان اینکه دانشکده علوم حدیث ری در سالهای گذشته بر اساس آمار سازمان سنجش توانسته رتبه های برتر را از آن خود کند، عنوان کرد: 95 درصد دانشجویان این مرکز در سال 88 در مقطع کارشناسی ارشد مجاز به انتخاب رشته شده اند که این مسئله نشان از توان و سطح علمی پیشتازانه دانشجویان ماست و ما باید در راه نشر کتب دینی و حدیث خدمتگزار باشیم.

وی گفت: ما در کشور در حال گذر از یک دوران به دوران دیگر هستیم و برای اینکه بتوان یک تمدن دینی را تاسیس کرد باید معرفت دینی را در جامعه نهادینه کنیم که لازمه این امر اشراف به کتاب و سنت است زیرا علوم انسانی از فکر، اندیشه و ارزش های دینی جدا نیست.

صادقی تاکید کرد: مسئولان دانشکده علوم حدیث ری معتقدند برای گام برداشتن در راستای اهداف متعالی اسلام باید ابتدا تمام علوم اسلامی را از درون احادیث استخراج کرده و بعد آن را در کلیه رشته ها آموزش دهیم؛ در واقع ما باید دانشگاه جامع علوم دینی را بر اساس کتاب و سنت طراحی و اجرا کنیم.

رئیس دانشکده علوم حدیث ری خاطر نشان کرد: یکی از برنامه های جدید، ورود به زبان های خارجی است که هم اکنون آموزش زبان عربی را شروع کرده ایم و به زودی دوره های رسمی آن را آعاز خواهیم کرد.

11 رشته تحصیلی در مقاطع مختلف دانشکده علوم حدیث دانشجو دارد

در ادامه هادی حجت معاون آموزش تحصیلات تکمیلی علوم حدیث ری با اشاره به 11 رشته تحصیلی در مقاطع مختلف این مرکز یادآور شد: علوم حدیث، فقه، علوم انسانی، نهج البلاغه، اخلاق و تفسیر قرآن از جمله رشته هایی هستند که با هدف تاثیرگذاری حدیث در علوم مختلف طراحی شده و به صورت آکادمیک به دانشجویان و علاقه مندان عرضه می گردد.

وی گفت: دانشکده علوم حدیث ری مانند دیگر رشته های دانشگاهی از تشکل های مختلفی مانند تشکل فعال بسیج، جامعه اسلامی، هلال احمر و نشریات دانشجویی بهره مند است.

حجت الاسلام محمد تقی سبحانی نیا معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم حدیث در ادامه به تشریح دوره های کوتاه مدت آشنایی با علوم حدیث و معارف حدیثی پرداخت و گفت: این دوره های کوتاه مدت در 70 ساعت طراحی و برگزار می شود و تا کنون بیش از 35 دوره کوتاه مدت بر اساس مقاطع سنی و تحصیلی در کشور برگزار شده که بهترین زمان اجرای دوره های کوتاه مدت فصل تابستان می باشد.

طراحی دوره های کوتاه مدت حدیث شناسی

وی عنوان کرد: دوره های کوتاه مدت حدیث شناسی با هدف عمده نشر توسعه احادیث و معارف اهل بیت (ع) و برای درک بهتر مشتاقان، بر اساس کتاب و سنت طراحی شده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم حدیث ری ابراز داشت: یکی از اهداف ما در این دانشکده تبدیل آن به دانشگاه بود که به همین منظور تمام کارهای دانشکده علوم حدیث ری تحت نظارت وزارت علوم قرار گرفت لذا تلاش مسئولان از ابتدا بر این بود که آموزش رایگان را در اختیار دانشجویان قرار دهند اما به ناچار مجبور شدیم از 4 سال گذشته مقدار کمی شهریه دریافت کنیم.

در ادامه این نشست خبری حجت الاسلام سید حمید حسینی رئیس مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشکده علوم حدیث ری گفت: امروز تکیه جهان بر فناوری اطلاعات بوده و یادگیری به عنوان شیوه ای است که با هدف عمق بخشیدن به اطلاعات به علاقه مندانی است که شرایط دانشجوی سنتی را ندارند.

علوم حدیث ری در ردیف بزرگترین دانشگاه های آغازگر دوره اینترنت است

وی تاکید کرد: دانشکده علوم حدیث ری از مراکز پیشتازی است که در ردیف بزرگترین دانشگاه های آغازگر دوره اینترنت است و از سال 82 فعالیت خود را با پذیرش دانش پذیران در شبکه اینترنت گسترش داد.

رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی دانشکده علوم حدیث عنوان کرد: بیش از 15 هزار نفر به صورت غیر رسمی در دوره های مجازی این مرکز شرکت کرده اند که طی آن شرایطی فراهم شد تا علاقه مندان نیز از نقاط مختلف داخل و خارج کشور در آن به عنوان یک دانشجوی سنتی به فعالیت بپردازند.

وی در پایان شکل گیری نهضت فناوری در میان متخصصان و علاقه مندان را از مزایای برگزاری دوره های تحصیلی الکترونیکی دانست و افزود: این دوره به دانشجویان کمک می کند که تحصیلاتشان را به صورت عمیق پیگیری کنند.

لازم به ذکر است در این زمینه تفاهم نامه هایی نیز به امضا رسیده است.

این نشست در تالار شیخ صدوق دانشکده علوم و حدیث ری پیش از ظهر امروز برگزار شد.