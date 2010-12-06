به گزارش خبرگزاری مهر، "حسینیه" ویژه برنامه تولیدی گروه معارف و اندیشه دینی در محرم امسال است که از شب اول تا سیزدهم محرم در باکس شبانه به مدت 70 دقیقه از هر سه کانال شبکه جهانی جام جم پخش میشود، در شب تاسوعا و عاشورا مدت این برنامه 90 دقیقه خواهد بود.
- برنامه "معراج عشق" در هفت قسمت 45 دقیقهای در تاسوعا و عاشورا به بررسی ریشههای قرآنی حرکت امام حسین (ع) و تاثیرگذاری شخصیتهای عاشورایی مثل حضرت ابوالفضل (ع) و حضرت زینب (س) با تهیه کنندگی مهدی حسینزاده که با حضور کارشناسان مختلف میپردازد.
- برنامه "روشنا" در ایام محرم روزانه 30 دقیقه با اجرای مجید یراق بافان احمد شفازاده و علیرضا قوامی به قیام امام حسین (ع) میپردازد.
- برنامه "شمیم" به تهیهکنندگی سید مصطفی موسوی و اجرای سید محمد سادات اخوی ایام محرم پخش میشود. در این برنامه حجت الاسلام والمسلمین قرائتی و شریف زاده به بررسی مباحث عمیق عاشورا با رسالت نبوی میپردازند.
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