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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۲

غرفه قهرمانان گوانگ ژو در نمایشگاه کتاب گلستان تشکیل شد

غرفه قهرمانان گوانگ ژو در نمایشگاه کتاب گلستان تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: غرفه ورزش و سلامت ویژه قهرمانان گلستان در مسابقات آسیایی گوانگ ژو در نمایشگاه سراسری کتاب گلستان تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، عصر دوشنبه در بازدید از این غرفه افزود: درغرفه ورزش و سلامت، قهرمانان مسابقات آسیایی گوانگ جو، با علاقه مندان دیدار و گفتگو می کنند.

 وی اظهار داشت: غرفه نشست های جنبی با موضوعات فرهنگی و حضور چهره های سرشناس حوزه های مختلف، غرفه عبرت های عاشورایی که کتاب های با موضوع امام حسین و عاشورا را ارائه کرده اند از دیگر بخش های جنبی این نمایشگاه است.
 
منتظری افزود: غرفه بسیج و بصیرت که به مغوله جنگ نرم می پردازد، غرفه عزادارحقیقی که مداحان و ائمه جماعات از سراسر استان در آن حضور می یابند، غرفه ویژه ی قرآن با توجه به اهانتی که به این کتاب آسمانی شده از دیگر غرفه های جنبی نمایشگاه است.
 
وی اظهار داشت: در غرفه عفاف و حجاب نمایشگاه نیز عکس ها و کتاب هایی با این موضوع در معرض دید و استفاده علاقمندان قرار گرفته است.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به غرفه ای با موضوع هدفمند کردن یارانه ها با مشارکت تشکل های دانشجویی اشاره کرد .
 
32 ورزشکار از گلستان در مسابقات گوانگ جو شرکت داشتند و مدالهایی برای کشور کسب شد.
 
پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان از 14 تا 20 آذر در محل دائمی نمایشگاه  بین المللی گلستان در حال برگزاری است.
کد مطلب 1205312

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