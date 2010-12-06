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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۶

آیت الله آملی لاریجانی:

کارگروه مشترک حقوقی ـ قضایی ایران و اندونزی تشکیل شود

کارگروه مشترک حقوقی ـ قضایی ایران و اندونزی تشکیل شود

رئیس قوه قضاییه در دیدار رئیس مجلس منطقه‌ای کشور اندونزی با تاکید بر گسترش همکاریهای قضایی میان دو کشور، خواستار تشکیل کارگروه حقوقی مشترک به منظور تبیین تجربیات گرانبهای دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لاریجانی با اشاره به مناسبات رو به گسترش میان ایران و اندونزی از مواضع این کشور در قبال مساله هسته‌ای ایران قدردانی کرد و گفت: ‌روابط میان ایران و اندونزی، دیرینه و تاریخی است و این دو کشور مسلمان ظرفیت افزایش و توسعه همکاری‌های همه جانبه از جمله همکاری‌های حقوقی و قضایی را دارند.

رئیس قوه‌ قضاییه افزود: جمهوری اسلامی ایران در نظام قضایی خود تلاش فراوانی کرده است تا مبانی اسلامی حقوق و قضاوت را استخراج و در چارچوب و ساختار قضایی خود به کار گیرد که در این زمینه آماده‌ی ارایه تجربیات خود به کشورهای اسلامی است.

آیت‌الله لاریجانی الگوی مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران را الگویی مناسب و قابل ارایه به کشورهای اسلامی دانست و افزود: متاسفانه رفتار کشورهای غربی در مقابل کشورهای اسلامی در مباحثی مانند حقوق بشر رفتاری دوگانه است. وظیفه ما مسلمانان در مقابل این کشورها تلاش برای تدوین و ارایه حقوق بشر اسلامی است که با همکاری و همفکری بیشتر کشورهای اسلامی قابل تحقق است.

رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران آماده گسترش اطلاعات حقوقی و قضایی با اندونزی و دیگر کشورهای اسلامی است.

در این دیدار "ایرمان کوسمان " رئیس مجلس مناطق اندونزی نیز گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور خصوصا ارتقای همکاری‌های حقوقی و قضایی را مورد تاکید قرار داد.

رئیس مجلس مناطق اندونزی دیدارهای خود و هیات همراه با مسوولان جمهوری اسلامی را سازنده و مهم توصیف و تاکید کرد: اندونزی همواره از حق هسته‌ای ایران و برنامه صلح‌آمیز آن حمایت می‌کند و امیدواریم با توجه به مشترکات فراوان دو کشور در ابعاد اجرایی و عملی شاهد عمیق‌تر شدن گسترش هر چه بیشتر روابط باشیم.

رئیس مجلس منطقه‌ای اندونزی ضمن استقبال از پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک حقوقی قضایی ایران و اندونزی خواستار تبادل نظر و گسترش مناسبات حقوقی و قضایی شد و گفت: روابط پارلمانی دو کشور ایران و اندونزی در سطح خوبی است و امیدواریم در بعد حقوقی نیز این روابط گسترده‌تر شود.

کد مطلب 1205319

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