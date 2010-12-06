کارگروه مشترک حقوقی ـ قضایی ایران و اندونزی تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لاریجانی با اشاره به مناسبات رو به گسترش میان ایران و اندونزی از مواضع این کشور در قبال مساله هسته‌ای ایران قدردانی کرد و گفت: ‌روابط میان ایران و اندونزی، دیرینه و تاریخی است و این دو کشور مسلمان ظرفیت افزایش و توسعه همکاری‌های همه جانبه از جمله همکاری‌های حقوقی و قضایی را دارند.

رئیس قوه‌ قضاییه افزود: جمهوری اسلامی ایران در نظام قضایی خود تلاش فراوانی کرده است تا مبانی اسلامی حقوق و قضاوت را استخراج و در چارچوب و ساختار قضایی خود به کار گیرد که در این زمینه آماده‌ی ارایه تجربیات خود به کشورهای اسلامی است.

آیت‌الله لاریجانی الگوی مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران را الگویی مناسب و قابل ارایه به کشورهای اسلامی دانست و افزود: متاسفانه رفتار کشورهای غربی در مقابل کشورهای اسلامی در مباحثی مانند حقوق بشر رفتاری دوگانه است. وظیفه ما مسلمانان در مقابل این کشورها تلاش برای تدوین و ارایه حقوق بشر اسلامی است که با همکاری و همفکری بیشتر کشورهای اسلامی قابل تحقق است.

رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران آماده گسترش اطلاعات حقوقی و قضایی با اندونزی و دیگر کشورهای اسلامی است.

در این دیدار "ایرمان کوسمان " رئیس مجلس مناطق اندونزی نیز گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور خصوصا ارتقای همکاری‌های حقوقی و قضایی را مورد تاکید قرار داد.

رئیس مجلس مناطق اندونزی دیدارهای خود و هیات همراه با مسوولان جمهوری اسلامی را سازنده و مهم توصیف و تاکید کرد: اندونزی همواره از حق هسته‌ای ایران و برنامه صلح‌آمیز آن حمایت می‌کند و امیدواریم با توجه به مشترکات فراوان دو کشور در ابعاد اجرایی و عملی شاهد عمیق‌تر شدن گسترش هر چه بیشتر روابط باشیم.

رئیس مجلس منطقه‌ای اندونزی ضمن استقبال از پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک حقوقی قضایی ایران و اندونزی خواستار تبادل نظر و گسترش مناسبات حقوقی و قضایی شد و گفت: روابط پارلمانی دو کشور ایران و اندونزی در سطح خوبی است و امیدواریم در بعد حقوقی نیز این روابط گسترده‌تر شود.