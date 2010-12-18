به گزارش خبرنگار مهر، این روزها کم کم صدای پای یلدا را می توان شنید. مردم از غنی و فقیر گرفته همگی تلاش دارند که سفره ای برای خود پهن کنند و این طولانی ترین شب سال را به امید فرداهایی روشن، سپری کنند.

هر سال هم بازار همپای جنب و جوش مردم، خود را کشان کشان به سمت قیمتهای بالا می کشاند؛ اگرچه همواره مسئولان تلاش کرده اند که اجازه ندهند قیمتها به بهانه این شب، افزایش چشمگیری داشته باشد و بالا رفتن تقاضا بهانه ای برای استفاده سودجویان شود.

اما یلدای امسال رنگ و بوی دیگری دارد، مردم شاید با احتیاط بیشتری به استقبال آن می‌روند و خرید می کنند، چراکه قرار است هدفمند کردن یارانه ها در کشور اجرا شود، بنابراین خریدهای شب یلدا هم باید هدفمند باشد؛ دولت نیز تولیدکنندگان را بسیج کرده است که با تعامل، قیمتها را ثابت نگه دارند و افزایشی نداشته باشند.

در این میان، علیرغم انجام این هماهنگی ها که به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور صورت گرفته است، به نظر می رسد عامل دیگری همچون ایام سوگواری سالار شهیدان نیز تقاضای کمتری را روانه بازار کند و بنابراین به دلیل فزونی عرضه بر تقاضا و وفور هندوانه و انار بیشتر از سال گذشته و با قیمت پایین تری از آن، بازار ثبات را تجربه کند.

برنامه‌های دولتی برای تنظیم بازار یلدا

دولت هم برای خود برنامه هایی دارد تا بتواند بازار این شب را آرام نگاه دارد، اگرچه مسئولان معتقدند که شب یلدا، رویداد مهمی در تنظیم بازار به شمار نمی رود.

حسن رادمرد رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در گفتگو با مهر گفت: در حوزه آجیل و خشکبار، اتحادیه‌های صنفی به صورت کامل آمادگی دارند تا اقلام مورد نیاز مردم را تامین کنند و این اطمینان وجود دارد که این اقلام، افزایش قیمت نداشته باشند.

وی افزود: توزیع میوه های انباری نظیر هندوانه و خربزه نیز در کنار میوه های فصل، وفور کالاهای پرتقاضای مردم در ایام شب یلدا را رقم زده و به نظر نمی رسد مشکل خاصی در این رابطه وجود داشته باشد. البته به دلیل تقارن شب یلدا با ایام سوگواری محرم نیز، به نظر می رسد تقاضا نسبت به سنوات گذشته کمتر باشد.

به گفته رادمرد، تمامی صنوف خشکبار، قنادان و اتحادیه میوه فروشان در کل کشور اعلام آمادگی کرده اند تا کالاهای مورد نیاز مردم را با قیمت و کیفیت مناسب در این شب تامین کنند. ضمن اینکه میادین میوه و تره بار نیز همچون سالهای گذشته، نسبت به عرضه مستقیم میوه های پرتقاضا از جمله انار و هندوانه اقدام خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در تهران با توجه به گستردگی میادین میوه و تره بار و فروشگاههای زنجیره ای، بازاری آرام را پیش بینی می کنیم، ضمن اینکه تفاهم نامه هایی نیز با میادین میوه و تره بار و فروشگاههای زنجیره ای از جمله رفاه، اتکا، سپه و فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی منعقد شده است تا به عرضه مستقیم و با تخفیف محصولات مورد نیاز مردم بپردازند.

هندوانه 180 تومانی به وفور در بازار

حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه وسبزی نیز در گفتگو با مهر در خصوص تنظیم بازار شب یلدا گفت: امسال تولیدکنندگان وضعیت بهتری را در رابطه با محصولات مورد تقاضای مردم در شب یلدا تجربه کرده اند و کالاهایی نظیر هندوانه و انار به وفور در بازار وجود دارد، تا جایی که رقابتی بر سر فروش میان عرضه کنندگان شکل گرفته تا محصولات خود را به موقع به فروش رسانند، چراکه در غیر این صورت محصول روی دستشان می ماند و خریدار نخواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر قیمت هندوانه دزفولی که سال گذشته به قیمت 350 تومان عرضه می شد، امسال به 180 تومان رسیده، ضمن اینکه هندوانه میناب نیز که سال گذشته به قیمت 700 تومان عرضه می شد، امسال به 450 تومان رسیده است. بنابراین شب یلدای امسال مردم می توانند هندوانه را به وفور و با قیمت ارزانتری نسبت به سال گذشته تهیه کنند.

به گفته مهاجران، عمده خرید مردم در شب یلدا مرتبط با سه قلم میوه شامل هندوانه، خربزه و انار است. این درحالی است که خربزه از ابتدای امسال با کمبود مواجه بود ولی هندوانه نسبت به سال گذشته بسیار زیاد و با قیمت ارزان در بازار عرضه می شود.

وی در خصوص قیمت انار نیز گفت: امسال محصول تولیدی انار کشور نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داشته است و به همین دلیل، وفور انار توانسته 40 درصد کاهش قیمت نسبت به سال گذشته را به همراه داشته باشد. در کنار انار و هندوانه، خیار و نارنگی نیز به وفور و با قیمت های رقابتی در بازار عرضه می شود.

مهاجران تاکید کرد: امسال میوه شب یلدا، 30 درصد ارزانتر از سالهای گذشته است. البته اگر واحدهای صنفی بخواهند گرانفروشی کنند، به طور قطع با برخورد بازرسان مواجه خواهند شد، چراکه اتفاقی در بازار رخ نداده که بخواهند قیمت محصول خود را گران کنند.

وی تصریح کرد: اگر برخی عرضه کنندگان، هندوانه را به قیمت گران عرضه کنند، به طور قطع خریدار نخواهد داشت و محصول روی دست آنها می ماند، چراکه بعد از شب یلدا، هندوانه خریدار آنچنانی نخواهد داشت.

بازار شیرینی و آجیل هم آرام را تجربه می کنند

محمد نصرتی رئیس اتحادیه قنادان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطابق معمول هر ساله، قنادان در سطح بازار تدارک شب یلدا دیده اند و تلاش دارند که امسال نیز کالاهای مورد نیاز مردم را با قیمت مناسب و کیفیت بالا تامین کنند.

وی افزود: شیرینی و آجیل شب یلدا افزایش قیمت نخواهند داشت. بر این اساس، هماهنگی هایی میان اتحادیه و واحدهای قنادی سطح شهر صورت گرفته تا کالاهای مورد نیاز مردم را بدون هیچگونه تغییر قیمتی تامین کنند. این درحالی است که اگر واحدی از مقررات و قیمت های تعیین شده، پا را فراتر گذارد، به طور قطع با برخورد بازرسان اتحادیه ها مواجه خواهد شد.

رئیس اتحادیه قنادان اظهار داشت: تنوع شیرینی ها بسیار بالا است و در هیچ یک از انواع شیرینی، حق افزایش قیمت وجود ندارد، البته کمبودی هم در این زمینه وجود ندارد و 5 نوع قلم شیرینی مورد نیاز مردم به وفور و با قیمت های قبلی عرضه می شود.

به گفته نصرتی، بازرسان اتحادیه نیز اگرچه در سایر ایام سال فعال هستند، اما در کنار بازرسان شورای اصناف و سازمان حمایت، نظارت ویژه را بر بازار شب یلدا خواهند داشت.

وی 5 قلم شیرینی مورد نیاز مردم را کیک یزدی، گل محمدی، زبان و پاپیون، شیرینی تر و برنجی عنوان کرد و گفت: این 5 قلم افزایش قیمتی نخواهند داشت.

نصرتی ادامه داد: تفاهم نامه ای نیز میان اتحادیه قنادان و اتحادیه خشکبار منعقد شده تا افزایش قیمتی بر روی آجیل وجود نداشته باشد، در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.

بازار چه می گوید

البته گزارش میدانی خبرنگار مهر از سطح بازار نشانگر این است که هر کیلوگرم انار به قیمت 1130 تومان و هر کیلوگرم انار نیز به قیمت 200 تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می شود. قیمت نارنگی 600 تومان، خیار 690 تومان عرضه می‌شود.