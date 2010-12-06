گیلانی برای دیداری سه روزه راهی ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "یوسف رضا گیلانی" امروز دوشنبه برای دیدار با مقامهای ترکیه عازم این کشور شد.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با اعلام این مطلب از برگزاری نشست شورای عالی همکاریهای دو جانبه در روز سه شنبه در آنکارا خبر داد. این شورا از سال گذشته به منظور ایجاد همکاریهای راهبردی بین دو کشور تشکیل شده است.

گیلانی علاوه بر دیدار با "رجب طیب اردوغان" همتای ترک خود با "عبدالله گل" رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. در این دیدار همچنین قرار است از تلاشهای گیلانی برای بهبود روابط دو جانبه قدردانی شود.

نخست وزیر پاکستان سخنرانی در پارلمان ترکیه را نیز طی سفر سه روزه خود به این کشور در برنامه های خود دارد.