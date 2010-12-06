4 هکتار از جنگلهای سردشت در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر در سردشت، ذبیح‌الله کاظمی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از مهار آتش‌ سوزی در جنگلهای سردشت که امروز در منطقه آل عمران رخ داد، خبر داد و افزود: این آتش سوزی با حضور بخشداران مرکزی وزینه، آتش‌نشانی و منابع طبیعی بعد از چند ساعت مهار و خاموش شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه مساحت جنگل‌های سردشت بیش از 80 هزار هکتار است، بیان داشت: آتش‌ سوزی دیگری نیز در همان منطقه و در مسیر روستای نیزه اتفاق افتاد که بلافاصله با کمک آتش‌نشانی، مردم و منابع طبیعی مهار شد.

جنگل‌های سردشت 46 درصد کل مناطق جنگلی استان آذربایجان غربی را شامل می‌شود و منطقه آل عمران در حوزه بخش وزینه واقع در 50 کیلومتری سردشت و در جنگل‌های سرسبز این منطقه واقع است.