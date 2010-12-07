به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام محمود رضا جمشیدی در حاشیه افتتاح مدرسه علمیه معصومیه خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی اظهار داشت: در نشست اخیر رهبر معظم انقلاب که فرهیختگان زیادی حضور داشتند بخش عمده ای از حاضران از جمله اندیشمندان جوان و دانشمندان باسابقه حوزه علمیه در بخش علوم انسانی و سایر علوم بودند.

وی با تاکید بر پیگیری حوزه های علمیه در راستای مشارکت در تدوین الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت، بیان داشت: با توجه به اینکه حوزه های علمیه در بخش نیروی انسانی و عناصر اندیشمند دارای سرمایه غنی هستند به طور قطع می توانند در تدوین این الگوی بومی پیشرفت نقش موثری ایفا کنند.

قائم مقام مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور همچنین در مورد تعیین ساختار مدونی برای تدوین الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت در حوزه های علمیه نیز به مهر گفت: در روز شنبه هفته جاری نشستی در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با مشارکت اساتید سطوح عالی و خارج در این رابطه تشکیل شد.

حجت الاسلام جمشیدی به اهداف تشکیل این جلسه اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری این نشست تعیین کارگروه هایی برای پیگیری فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در این زمینه بود.

وی همچنین از برگزاری اجلاس سراسری علما خبر داد و گفت: این اجلاس سراسری با حضور علمای شهرستانها و قم اواخر بهمن ماه سالجاری برگزار می شود.

قائم مقام مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: در این اجلاس سراسری نتایج فعالیت این کارگروه ها مشخص خواهد شد.

حجت الاسلام جمشیدی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد روند فعالیت حوزه های علمیه خواهران در کشور، اظهار داشت: در حال حاضر 329 مدرسه علمیه خواهران در سراسر کشور وجود دارد.

وی تعداد رشته های فعال در حوزه های علمیه را هفت رشته عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر در حوزه های علمیه خواهران کشور رشته های تاریخ، فقه، اصول، کلام، فلسفه، تفسیر، تاریخ و ... در حال تدریس است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از راه اندازی رشته مطالعات زنان در مدارس علمیه خواهران خبر داد و گفت: همچنین ایجاد 11 رشته جدید نیز توسط شورای عالی گسترش تصویب شده است.

حجت الاسلام جمشیدی با بیان اینکه تصویب دو رشته دیگر نیز در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری یا در سال آینده 13 رشته جدید در مدارس علمیه خواهران راه اندازی شود.

وی همچنین در مورد وضعیت اعتبارات مدارس علمیه کشور نیز به مهر گفت: مدارس علمیه در سراسر کشور به صورت هیئت امنایی اداره می شوند و اگر کمک هایی هم به این مدارس صورت می گیرد بیشتر به صورت کمک های حمایتی است.

قائم مقام مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور با تاکید بر اینکه بیشتر حمایت های صورت گرفته از مدارس علمیه در بخش توسعه و تجهیزات، خاطر نشان کرد: به طور کلی رقم 80 میلیارد تومان در سال برای ساخت و ساز و تجهیز مدارس علمیه صرف می شود.

حجت الاسلام جمشیدی در مورد رویکرد فرهنگی سفرهای دور سوم هیئت دولت و ضرورت توجه به مدارس علمیه نیز گفت: 20 درصد بودجه فرهنگی کشور در بخش استانی برای حوزه های علمیه اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه این بودجه بر اساس سرانه بین حوزه های علمیه خواهران و برادران توزیع می شود، یادآور شد: 60 درصد این بودجه در بخش زیرساخت ها و 40 درصد در زمینه برنامه های فرهنگی هزینه خواهد شد.