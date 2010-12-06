روحانیون مزایای طرح هدفمندی یارانه ها را در بین مردم تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید ظهر دوشنبه در همایش روحانیت، محرم و امر به معروف و نهی از منکر که در سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، با اشاره به نقش موثر روحانیت در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: دشمنان درصدد ایجاد چالشها و موانع برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها هستند که در این راستا روحانیون باید مدبرانه برنامه ریزی و اقدام کنند.

وی با بیان اینکه سه عامل زنجیره ای تحریم های بین المللی، فشارهای خارجی و هدفمندی یارانه ها مقطعی برای دشمنان ایجاد کرده تا به عنوان مدعی حمایت از طبقه محروم و متوسط جامعه اعلام نارضایتی کنند، افزود: روحانیون در تبلیغات خود باید به نحوی هوشیارانه وظایف مردم را در اجرای این طرح گوشزد کنند.

استاندار خراسان جنوبی روحانیون را پیش قراولان تبیین اهداف و مسائل فرهنگ اسلام و دفاع از حریم ولایت فقیه دانست و یادآور شد: زمانی مشارکت مردم برای اجرای این طرح افزایش می یابد که آگاهی و روشنگری توسط مسئولان و روحانیون انجام شود.

امام جمعه بیرجند نیز در این مراسم بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد و گفت: برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر باید برنامه اجرایی و عملیاتی دقیق داشته باشیم.

حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی اظهار داشت: تنها بیان مصیبت و تراژدی حادثه کربلا مناسب این زمان نیست، بلکه باید تلاش شود شخصیت امام حسین(ع) و هدف قیام ایشان برای مردم آشکار شود.

وی با اشاره به نطق قاطع قرآن و بیان فصیح نهج البلاغه، عنوان کرد: امروز ماموریت ما با وجود این منبع کتبی روشن است و روحانیون نیز باید تبلیغ را براساس قرآن انجام دهند.

امام جمعه بیرجند آگاهی مردم را نسبت به عاشورا بسیار مهم توصیف کرد و یادآور شد: تبلیغ باید به نحوی باشد که دلها خاضع شده و اشکی که برای امام حسین(ع) ریخته می شود ازروی ضعف، ناتوانی و مشکلات فردی نباشد، بلکه برای عظمت و بزرگی مصیبت کربلا باشد.