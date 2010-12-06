واحدهای امدادرسانی در جاده های استان زنجان تجمیع شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر دوشنبه در مراسم آغاز به کار طرح زمستانی پلیس راه استان همزمان با سراسر کشور افزود: برای هماهنگی بیشتر ارگان های مسئول در بحث امداد و نجات و ایمنی جاده ها، باید وظایف این واحدها تجمیع شود که این امر در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: افزایش انضباط ترافیکی، برقراری امنیت و کمک رسانی به مسافران و در راه ماندگان در صورت نیاز، از جمله اهداف اجرای طرح زمستانی است.

رفیعی با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال در پیش بودن زمستان سرد در کشور، ادامه داد: ارگان های ذی ربط باید آمادگی لازم را برای مواجه با هرگونه وضعیتی داشته باشند.

معاون عمرانی استاندار زنجان توجه و برنامه ریزی برای توسعه راه های مواصلاتی استان را از مهم ترین اقدامات مسئولان در این زمینه عنوان کرد و افزود: تصویب تخصیص 20 میلیارد تومان اعتبار برای تعریض جاده ترانزیت زنجان-تهران و همچنین احداث 20 نمازخانه بین راهی در راستای ارتقای امنیت جاده ها و سهولت تردد در این محورها است..