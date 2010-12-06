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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۶

توضیح محمود خوردبین در مورد جدایی بازیکنان قدیمی پرسپولیس

توضیح محمود خوردبین در مورد جدایی بازیکنان قدیمی پرسپولیس

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس با رد اظهار نظرهایی که به نقل از وی در مورد دلایل جدایی شیث رضایی مطرح شده است، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خوردبین با ابراز تعجب از مصاحبه هایی که از وی در برخی رسانه های ورزشی منتشر شده است، گفت: در ورزشگاه آزادی خبرنگار یکی از شبکه های تلویزیونی در حضور دیگر خبرنگاران نزد من و حبیب کاشانی آمد و سوال کرد؛ جدایی محسن خلیلی، شیث رضایی و کریم باقری که به نوعی از قدیمی ها و کاپیتان های پرسپولیس بودند با هم در ارتباط است؟ من به ایشان گفتم، اصل سوال شما درست نیست چرا که جدایی این سه بازیکن از پرسپولیس در مقاطع مختلف و به انحای مختلف بوده است و ارتباط دادن این موارد به یکدیگر منطقی و درست نیست.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس افزود: من توضیح دادم که جدایی شیث رضایی با نظر کادر فنی بوده و عدم حضور کریم باقری در تمرینات با نظر و اراده خودش بوده است. جدایی خلیلی از پرسپولیس هم به ابتدای فصل بر می گردد و موضوع جدایی او، شیث و باقری، ارتباطی با هم ندارد.
 
خوردبین تصریح کرد: خدا را شکر در حال حاضر هم شیث رضایی به جمع تیم بازگشته و به این ترتیب عیار چنین قضاوت ها و تحلیل هایی مشخص می شود. هرچه هست این مسائل تاثیری بر کار ما در تیم و تلاشمان برای راضی کردن هواداران ندارد و منسجم تر از همیشه برای سربلندی پرسپولیس تلاش می کنیم.
کد مطلب 1205352

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