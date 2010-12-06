توضیح محمود خوردبین در مورد جدایی بازیکنان قدیمی پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خوردبین با ابراز تعجب از مصاحبه هایی که از وی در برخی رسانه های ورزشی منتشر شده است، گفت: در ورزشگاه آزادی خبرنگار یکی از شبکه های تلویزیونی در حضور دیگر خبرنگاران نزد من و حبیب کاشانی آمد و سوال کرد؛ جدایی محسن خلیلی، شیث رضایی و کریم باقری که به نوعی از قدیمی ها و کاپیتان های پرسپولیس بودند با هم در ارتباط است؟ من به ایشان گفتم، اصل سوال شما درست نیست چرا که جدایی این سه بازیکن از پرسپولیس در مقاطع مختلف و به انحای مختلف بوده است و ارتباط دادن این موارد به یکدیگر منطقی و درست نیست.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس افزود: من توضیح دادم که جدایی شیث رضایی با نظر کادر فنی بوده و عدم حضور کریم باقری در تمرینات با نظر و اراده خودش بوده است. جدایی خلیلی از پرسپولیس هم به ابتدای فصل بر می گردد و موضوع جدایی او، شیث و باقری، ارتباطی با هم ندارد.