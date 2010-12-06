دور اول مذاکرات میان ایران و 1+5 پایان یافت/ادامه مذاکرات امشب

به گزارش خبرگزاری مهر، دور اول مذاکرات میان ایران و 1+5 ظهر امروز دوشنبه به وقت ژنو پایان یافت و در این دور دکتر جلیلی تمام سخنان خود را به محکوم کردن اقدام غرب در جنایت علیه دانشمندان هسته ای ایران خصوصاً دکتر شهریاری اختصاص داد.



مذاکرات بعد از ظهر پس از صرف نهار تداوم خواهد یافت.

گزارش های رسیده از ژنو حاکی از آن است که گروه 1+5 دچار مشکلات جدی برای ورود به مذاکرات با ایران است.



منابع غربی در ساعت های گذشته گزارش های متنوعی منتشر کرده اند که نشان می دهد گروه 1+5 نتوانسته در مورد یک دستور کار مشخص درون خود به توافق برسد و به همین دلیل خانم اشتون از موضعی بسیار ضعیف و در حالی که گروه 1+5 دچار مشکلات حاد درونی است وارد مذاکرات خواهد شد.

گزارش ها حاکی از آن است که گروه 1+5 به دلیل عدم توافق روی مسائل محتوایی روی موضوعات شکلی مانند تعیین زمان و مکان نشست بعدی متمرکز خواهد شد و در مقابل تیم ایرانی بنا دارد در این دور از گفتگو ها با ورود تفصیلی به موضوعاتی که قبلاً در نامه 15 تیر به کاترین اشتون ارسال شده مذاکرات ژنو را به صحنه محاکمه 1+5 بویژه در زمینه ترور دکتر شهریاری تبدیل کند.

یکی دیگر از علائم بروز مشکلات درونی در گروه 1+5 این است که نمایندگان تمامی کشورهای شرکت کننده در مذاکرات به جز امریکا و روسیه تغییر کرده اند و نمایندگان تازه وارد قادر به ورود دقیق به بحث های محتوایی نیستند.

علاوه بر جلیلی، علی باقری معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، ابوالفضل ظهره وند معاون رسانه ای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و حمیدرضا عسگری مشاور حقوقی رئیس سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه در هیئت ایرانی حضور دارند.



از جانب گروه 1+5 معاونان وزرای خارجه در مذاکرات حضور دارند و کاترین اشتون سرپرست تیم است.

همچنین باید اشاره کرد ویلیام برنز و سرگی ریابکوف، از طرف امریکا و روسیه در مذاکرات حضور دارند.

ایران پیش تر به طور شفاهی و مکتوب به کاترین اشتون اعلام کرده است که فقط نامه 15 تیر (6 ژوئیه) دکتر جلیلی را مبنای مذاکرات می داند. ایران در آن نامه از اشتون خواسته است موضع 1+5 را درباره سلاح های هسته ای اسراییل روشن کند، در این باره توضیح بدهد که به دنبال همکاری با ایران است یا به دنبال دشمنی با آن و نهایتا اینکه به منطق گفتگو که لازمه آن اجتناب از فشار است متعهد خواهد بود یا نه؟



دکتر جلیلی همچنین دیروز تاکید کرد ایران حقوق خود را مفروض مذاکرات می داند نه موضوع آن و پرسش های مدنظر خود را درون مذاکرات مطرح خواهد کرد.

