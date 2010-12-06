به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهنگی، با اشاره به تشکیل جلسه هیئت رئیسه مجلس گفت: در این جلسه نامه شورای نگهبان که به ایرادهای برنامه پنجم توسعه کشور مرتبط بود، بررسی نشد.

همچنین محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه نیز، به ادامه جلسه هیئت رئیسه اشاره کرد و گفت: اعضای هیئت رئیسه مجلس هفته آینده را برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه و حضور در مراسم سوگواری سالار شهیدان تعطیل کرد.



وی اظهار داشت: همچنین در خصوص نحوه بررسی مجلس بر روی برنامه پنجم توسعه تصمیم‌گیری شد؛ براین اساس مجلس در دو نوبت صبح و عصر مواد مراعی مانده و اساسنامه صندوق توسعه ملی را بررسی خواهد کرد.



کوهکن تصریح کرد: طبق آیین نامه مجلس برنامه پنجم باید حداقل در 6 ساعت بررسی شود در نتیجه مجلس فردا در دوشیفت کار بررسی را ادامه خواهد داد.



به گفته این نماینده اگر بررسی مواد صندوق توسعه ملی فردا به اتمام نرسد روز چهارشنبه نیز جلسه علنی تشکیل خواهد شد.