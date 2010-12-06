بازنشستگان آذربایجان غربی 40 میلیارد ریال تسهیلات بانکی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی ‌اصغر احمدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه این تسهیلات بانکی با بازپرداخت آسان به باز‌نشستگان پرداخت شده، افزود: برای حمایت بیشتر از باز‌نشستگان امسال دو میلیارد ریال به صورت بلا‌عوض به باز‌نشستگان نیازمند‌پرداخت شده است.

وی از پرداخت پاداش معوقه باز‌نشستگان قبل از سال 79 نیروهای مسلح آذربایجان غربی به میزان هشت میلیون ریال خبر داد و بیان داشت: زمان پرداخت سایر افرادی که با وجود بازنشسته شدن هنوز پاداش معو‌قه خود را دریافت نکردند به زودی اعلام تا در دو نوبت با مراجعه به مراکز ذیربط نسبت به دریافت مبلغ تعیین شده اقدام کنند.

سرپرست تامین اجتماعی نیروهای مسلح آذربایجان غربی اظهار داشت: همچنین هم اکنون بیش از 180 هزار نفر از اعضای شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح اعم از نیروی انتظامی، ارتش، سپاه پاسداران تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار داشته و از یک هزار و 200 باب کلینیک و پارا‌کلینک خدمات درمانی و داروئی دریافت می کنند.

احمدی در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده برای سفرهای زیارتی باز‌نشستگان، خاطر نشان کرد: در طول سالجاری بیش از هزار و 500 بازنشسته به سفرهای زیارتی اعزام شدند.

وی به جمعیت 26 هزار نفری باز‌نشتگان نیروهای مسلح در آذربایجان غربی اشاره و خاطر نشان کرد: باز‌نشتگان به ویژه باز‌نشتگان نیروهای مسلح سرشار از تجربه و دانش برای پیشبرد اهداف انقلاب و پیاده ‌سازی آرمان‌های مقام معظم رهبری هستند.