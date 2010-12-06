1200 اندیشه ورز در سپاه استان زنجان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار مجید ارجمندفر ظهر دوشنبه در چهارمین همایش جهادگران علوم و فناوری در زنجان، افزود: مجموعه سازمان علمی و پژوهشی سپاه، نخبه یابی و نخبه داری را به صورت بسیار جدی و گسترده مورد توجه قرار داده است.

وی با اشاره به جنگ نرم پیش روی نظام جمهوری اسلامی، تصریح کرد: سنگرهای مستحکم دشمن در مقابل نظام، سنگرهای علم و دانش است که باید با همت جوانان و با اتکاء به ارزش های دینی و اسلامی، این سنگرها یکی پس از دیگری فتح شود.

فرمانده سپاه انصادالهمدی(عج) زنجان در ادامه با اشاره به ترور شهید شهریاری، این اقدام شوم را شهید شهریاری را در ادامه توطئه دشمنان و استکباری جهانی در تلاش برای متوقف کردن روند توسعه ایران اسلامی دانست.

سردار ار جمند فرد یکی از فاتحان قله علم و دانش عنوان کرد و ادامه داد: این استاد اندیشمند، توانست در عرصه علم به دستاوردهای خوبی دست پیدا کند.

وی با یادآوری اینکه در جبهه ها، با هر قطره خونی که از رزمنده ای جاری می شد، سایرین مصمّم تر از پیش به جهاد می پرداختند افزود: امروز نیز باید خون شهدا، ما را به نبرد جدی تر با دشمن و کسب علم و دانش در راه استقلال و آرمان های انقلاب وادار کند.

