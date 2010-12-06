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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

حضور 112 اکیپ پلیس راه در طرح زمستانی جاده های آذربایجان شرقی

حضور 112 اکیپ پلیس راه در طرح زمستانی جاده های آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر‌: طرح زمستانی امداد جاده ای با حضور 112 اکیپ عملیاتی پلیس راه آذربایجان شرقی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ حسن فرجی سرپرست پلیس راه آذربایجان شرقی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این طرح با حضور 60 تیم ثابت عملیاتی و 52 تیم پشتیبان پلیس راه با فعالیت 172 نفر پلیس راهنمایی آغاز شد.

وی افزود: با فرا رسیدن فصل سرما این طرح به مدت سه ماه و با هدف کاهش تلفات جاده ای در محورهای مواصلاتی آذربایجان شرقی به اجرا در می آید.

سرهنگ فرجی ادامه داد: پلیس راه آذربایجان شرقی از امروز با حضور در محورهای مواصلاتی پرخطر و برفگیر آذربایجان شرقی اقدام به تسهیل در عبور و مرور مردم در جاده ها خواهد کرد.

وی عنوان کرد: پلیس راه آذربایجان شرقی با آغاز این طرح از تردد خودروهایی که فاقد زنجیر چرخ، لاستیک یخ شکن و لوازم ایمنی باشند ممانعت می کند.

سرهنگ فرجی اعلام کرد: این طرح در 13 مرحله هفت روزه در تمام راه های آذربایجان شرقی به خصوص گردنه های "شیبلی"، "صایین" و محور "آزادراه تبریز - زنجان" اجرا می شود.

کد مطلب 1205380

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