رئیس مجلس عراق با آیت الله سیستانی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پارلمان عراق دربیانیه ای اعلام کرد: "اسامه النجیفی" امروز به نجف رسید و بلافاصله با "آیت الله سیستانی" موضوع تشکل دولت و اوضاع مسیحیان را مورد رایزنی قرار داد.

در بیانیه مجلس عراق آمده است: دیدگاه طرفین درباره موضوعات مطرح شده نزدیک به یکدیگر بوده و دو طرف تاکید کردند که مسیحیان از اقشار اصلی مردم عراق هستند و باید حمایتهای لازم از آنها به عمل آید و حقوق شان به طور کامل ایفا شود.

رئیس مجلس عراق پس از این دیدار تاکید کرد: مجلس به قانون اساسی پایبند است و تلاش می کنیم که فقر، بیکاری و فساد را ریشه کن کنیم و اجازه نقض قانون اساسی را نخواهیم داد. به اختیارات استانها احترام می گذاریم و ضرورت استقلال عمل سه قوه را مورد تاکید قرار می دهیم.