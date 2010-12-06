۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۳

رئیس مجلس عراق با آیت الله سیستانی دیدار کرد

"اسامه النجیفی" در نجف اشرف با مرجع شیعیان عراق درباره موضوع تشکیل دولت رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پارلمان عراق دربیانیه ای اعلام کرد: "اسامه النجیفی" امروز به نجف رسید و بلافاصله با "آیت الله سیستانی" موضوع تشکل دولت و اوضاع مسیحیان را مورد رایزنی قرار داد.

در بیانیه مجلس عراق آمده است: دیدگاه طرفین درباره موضوعات مطرح شده نزدیک به یکدیگر بوده و دو طرف تاکید کردند که مسیحیان از اقشار اصلی مردم عراق هستند و باید حمایتهای لازم از آنها به عمل آید و حقوق شان به طور کامل ایفا شود.

رئیس مجلس عراق پس از این دیدار تاکید کرد: مجلس به قانون اساسی پایبند است و تلاش می کنیم که فقر، بیکاری و فساد را ریشه کن کنیم و اجازه نقض قانون اساسی را نخواهیم داد. به اختیارات استانها احترام می گذاریم و ضرورت استقلال عمل سه قوه را مورد تاکید قرار می دهیم.

