طراحی سامانه بومی نظارت بر خدمات ارتباطی/ 63 درصد پروژه نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضوانی با بیان اینکه طراحی این سامانه سال گذشته در کمیته فناوری اطلاعات مطرح و پس از تایید، فعالیت های اجرایی آن آغاز شد ، اظهار داشت: بر همین اساس، پیش نویس پروژه (RFP) آماده و مراحل قانونی برای پیاده سازی نظیر اخذ موافقت های لازم از مراجع ذیصلاح و کسب تاییدیه کمیسیون فنی، اجرا و از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و دارای تجربه مرتبط واگذار شد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه تاکنون، بیش از 63 درصد از این پروژه اجرایی شده است، اضافه کرد: در این راستا فازهای اول، دوم و سوم آن نهایی و آماده پیاده سازی است که در این فازها بررسی وضعیت موجود، مطالعه تطبیقی سایر کشورها، استخراج شاخص ها و ارائه حداقل سه مدل نظارتی صورت گرفته است.

رضوانی ادامه داد: فازهای سوم و چهارم، شامل انتخاب مدل برتر و تهیه RFP استقرار مدل انتخاب شده در حال انجام است که امید می رود با اجرای این مدل در آینده نزدیک، شاهد تحولی بزرگ در بخش نظارت بر باند پهن باشیم.