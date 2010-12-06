محسن یحیوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره "نسبت دانشجو با احزاب" گفت: بر اساس دیدگاه امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، سیاسی بودن دانشجو یعنی این که دانشجو باید در جریان امور قرار گیرد نه این که دست به سیاست بازی بزند. اگر می خواهیم دانشجو سیاسی باشد، یک از مسیرهای قرار گرفتن در امور سیاسی حضور دانشجو در احزاب مختلف است.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین افزود: روشنگری دانشجویان برای این که در دام برخی احزاب قرار نگیرند یک مسئله ضروری است اما این که به طور کلی دانشجویان از فعالیت های حزبی نهی شوند در واقع پشت کردن به اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی است.

وی همکاری دانشجویان با احزابی که در چارچوب انقلاب حرکت می کنند را امری ضروری دانست و گفت: همکاری دانشجویان با احزاب در واقع آموزشی برای مشارکت در اداره نظام و به روز بودن دانشجویان در زمینه حوادث مختلف است لذا بر خلاف برخی که در صدد تحزب زده کردن دانشجویان هستند، همکاری با احزاب را نه تنها برای دانشجویان ایرادی نمی بینیم بلکه یک ضرورت می دانیم.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین خاطرنشان کرد: احزاب نیز اگر مخلصانه طالب موفقیت نظام هستند باید شاخه های دانشجویی خود را قوی کنند.

یحیوی درباره "نسبت دانشجو با حاکمیت و قدرت" نیز به مهر گفت: سیاست دولتمردان در قبال دانشجو باید نزدیکی و همدلی کامل، پاسخ به سوالات منطقی آنها و روشنگری درباره واقعیت های کشور باشد و این حرکت را با اخلاق و بدون پرده پوشی داشته باشند.

وی افزود: اگر این امر حادث شود حمایت و همراهی دانشجو با روند بر حق نظام یک حمایت کامل خواهد شد. بویژه به دلیل اینکه دانشجویان آینده کشور را به دست خواهند گرفت لذا ضرورت دارد در جریان همه امور بخصوص سیاستهای کلان نظام قرار گیرند.