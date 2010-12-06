بیماری داخلی مهمترین عامل مرگ و میر در کرمان است

محمد محمدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بیش از65 درصد مرگ و میر در کرمان به علت بیماری های داخلی و قلبی روی می دهد.

وی تصریح کرد: این آمار طی سه ماه گذشته تکرار شده است و بر لزوم توجه بیشتر به این نکته تاکید دارد.

مدیرعامل بهشت زهرای کرمان تصریح کرد: در آبان ماه امسال روزانه به طور متوسط هفت نفر و در مجموع 206 نفر در کرمان فوت کرده اند.

وی اظهار داشت: 53.5 درصد فوت شدگان را مردان، 39درصد را زنان و 7 درصد فوت شدگان کرمان را کودکان تشکیل می دهند.

این مسئول گفت: بعد از بیماری داخلی بیماریهای قلبی با 29 درصد به ترتیب بیشترین عوامل مرگ و میر طی این ماه بوده است.