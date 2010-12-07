"مبانی بنیادی موسیقی" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه اصلی این کتاب برای اولینبار در سال 1969 و برای ششمینبار در سال 2002 منتشر شده است و هماکنون در رویال کنسرواتوار موسیقی تورنتو تدریس میشود.
این کتاب که در 9 فصل و یک پیوست تالیف شده شامل عناوینی چون نتنویسی، گامها، فواصل، آکوردها و کادانسها و زمان میشود و در هر کدام از آنها تمرینهایی برای آموزش بهتر نوآموزان تدارک دیده شده است.
مترجم در مقدمه کتاب درباره شیوه آموزش باربارا وارام توضیح داده است: متن گیرا و روان این کتاب و تمرینهای متعدد آن بعد از هر درس که بسیار متفاوت با تمرینهای کتب دیگر بود مرا برآن داشت که آن را در برنامه آموزشی به هنرجویانم بگنجانم. تمرینهای این کتاب تمام اطلاعات درس داده شده را از زوایای مختلف مورد سوال قرار میدهد و باعث بازشدن ذهن هنرجو نسبت به آن مطلب درسی میشود.
ایلیا بهارلو پس از گذراندن دورههای نوازندگی پیانو نزد ملیک اصلانیان، فوزیه مجد و گاکیک بابایان به لندن رفته و مدرک نوازندگی پیانو را از ترنیتی کالج دریافت کرده است. وی هماکنون علاوه بر ترجمه کتابهای موسیقی به تدریس نیز مشغول است.
کتاب "مبانی بنیادی موسیقی" با شمارگان2500 نسخه در 324 صفحه و به قیمت 5400 تومان منتشر شده است.
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