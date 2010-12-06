فضائل اخلاقی محرم در جامعه فرهنگ سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر دوشنبه در جمع مبلغان دینی و طلاب اعزامی به روستاهای مازندران افزود: فرهنگ عاشورا، فرهنگ ماندگار وعزت اسلام است و ترویج دائمی این فرهنگ ضرورت حیاتی در نظام اسلامی تلقی می شود.

وی با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ اهل بیت و گسترش فضایل اخلاقی مبتنی بر اسلام ناب محمدی در جامعه گفت: مکتب اهل بیت(ع)، مکتب انسان ساز و رهایی بخش است که امام راحل(ره) با تکیه بر آن انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند.

معاون استاندار مازندران با اشاره به هجمه وسیع فرهنگی دشمنان برای کمرنگ کردن فرهنگ اهل بیت در بین جوانان و نوجوانان یادآور شد: به رغم سرمایه گذاری سنگین استکبار و دنباله های داخلی آن برای مهجوریت فرهنگ عاشورایی و حسینی، خوشبختانه اعتقادات دینی و باورهای عمیق مذهبی در کشورمان رو به فزونی است.ا

ابراهیمی با یادآوری نقش روحانیان در زمینه ترویج معارف اهل بیت(ع) گفت: روحانیان پیشگام در انقلاب اسلامی باید همانند گذشته نقش بی بدیل و ممتاز خود را درعرصه دفاع از اندیشه های والای امام(ره) و رهبری فرزانه انقلاب که منبعث از فرهنگ عاشورا است، ایفا کنند.

وی تصریح کرد: نظام اسلامی در حوادث ناگوار و گردنه های سخت با الهام از اندیشه های تابناک ولایت فقیه می کردند به سلامت عبور کند.

وی در ادامه با انتقاد از تلاش های مذبوحانه برخی افراد و گروه ها که برای تیرگی روابط دولت و کانون های دینی می کوشند، گفت: دولت نهم و دهم با احیای ارزش های برآمده از انقلاب اسلامی و مکتب عاشورا درخشان ترین کارنامه را در حفظ و ترویج ارزش های دینی و اصولگرایانه دارد.

ابراهیمی با اشاره به مشی اصولگرایانه رئیس جمهور در اداره امور کشور، خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری در زمینه ترویج فرهنگ عاشورا و اهل بیت(ع) برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی عزم قاطع واهتمام ستودنی دارد.

وی با تاکید بر حفظ آیین های سنتی در عزاداری های دینی گفت: هیئت های مذهبی در عزدارای ها باید از برخی اقدامات نظیرقمه زنی و حمل شمایل که وهن اسلام است، خودداری کنند.